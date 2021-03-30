https://ria.ru/20210330/rys-1603436659.html

В Петрозаводске поймали рысь

В Петрозаводске поймали рысь

Рысь, пойманную на одной из улиц Петрозаводска, отпустят в лес после того, как животное восстановится, сообщили в министерстве природы Карелии. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T13:02

2021-03-30T13:02

2021-03-30T20:27

хорошие новости

петрозаводск

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Рысь, пойманную на одной из улиц Петрозаводска, отпустят в лес после того, как животное восстановится, сообщили в министерстве природы Карелии.Ранее в соцсетях появился ролик, на котором видно, как довольно крупная рысь ходит по улицам Петрозаводска."Сотрудники ветслужбы совместно с минприроды в понедельник выехали на улицу Зайцева, где была замечена рысь. Ее поймали и доставили в ветцентр. Сейчас специалисты оценивают ее состояние и возможность возвращения обратно в лес", - сообщили РИА Новости в ведомстве.По словам собеседника агентства, выход диких животных в город и к населенным пунктам этой зимой довольно частое явление, из-за погодных условий в лесу стало трудно добыть пищу."По предварительным оценкам, у рыси есть небольшое истощение. Сейчас после осмотра решается вопрос - сразу ее выпускать в лес или ей нужно восстановиться", - добавили в минприроды.

https://ria.ru/20210326/lvitsa-1602979545.html

петрозаводск

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2021

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Рысь на улицах Петрозаводска В соцсетях появился ролик, на котором видно, как довольно крупная рысь ходит по улицам Петрозаводска. Животное удалось поймать и доставить в ветцентр. По предварительным оценкам, у рыси есть небольшое истощение. 2021-03-30T13:02 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петрозаводск, происшествия