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В Петрозаводске поймали рысь
В Петрозаводске поймали рысь
Рысь, пойманную на одной из улиц Петрозаводска, отпустят в лес после того, как животное восстановится, сообщили в министерстве природы Карелии. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T13:02
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хорошие новости
петрозаводск
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Рысь, пойманную на одной из улиц Петрозаводска, отпустят в лес после того, как животное восстановится, сообщили в министерстве природы Карелии.Ранее в соцсетях появился ролик, на котором видно, как довольно крупная рысь ходит по улицам Петрозаводска."Сотрудники ветслужбы совместно с минприроды в понедельник выехали на улицу Зайцева, где была замечена рысь. Ее поймали и доставили в ветцентр. Сейчас специалисты оценивают ее состояние и возможность возвращения обратно в лес", - сообщили РИА Новости в ведомстве.По словам собеседника агентства, выход диких животных в город и к населенным пунктам этой зимой довольно частое явление, из-за погодных условий в лесу стало трудно добыть пищу."По предварительным оценкам, у рыси есть небольшое истощение. Сейчас после осмотра решается вопрос - сразу ее выпускать в лес или ей нужно восстановиться", - добавили в минприроды.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Рысь на улицах Петрозаводска
В соцсетях появился ролик, на котором видно, как довольно крупная рысь ходит по улицам Петрозаводска. Животное удалось поймать и доставить в ветцентр. По предварительным оценкам, у рыси есть небольшое истощение.
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петрозаводск, происшествия

В Петрозаводске поймали рысь

13:02 30.03.2021 (обновлено: 20:27 30.03.2021)
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Рысь, пойманную на одной из улиц Петрозаводска, отпустят в лес после того, как животное восстановится, сообщили в министерстве природы Карелии.
Ранее в соцсетях появился ролик, на котором видно, как довольно крупная рысь ходит по улицам Петрозаводска.
"Сотрудники ветслужбы совместно с минприроды в понедельник выехали на улицу Зайцева, где была замечена рысь. Ее поймали и доставили в ветцентр. Сейчас специалисты оценивают ее состояние и возможность возвращения обратно в лес", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
По словам собеседника агентства, выход диких животных в город и к населенным пунктам этой зимой довольно частое явление, из-за погодных условий в лесу стало трудно добыть пищу.
"По предварительным оценкам, у рыси есть небольшое истощение. Сейчас после осмотра решается вопрос - сразу ее выпускать в лес или ей нужно восстановиться", - добавили в минприроды.
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