Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20210330/prazdnik-1603429714.html
День единения отметят 2 апреля в Москве и Минске
День единения отметят 2 апреля в Москве и Минске
Торжественное собрание "Союзное государство: открывая новые возможности", посвященное Дню единения народов Беларуси и России, пройдет 2 апреля с участием... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T12:24
2021-03-30T12:39
союзное государство
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_0f58761772155756dbe94ace24d124a5.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Торжественное собрание "Союзное государство: открывая новые возможности", посвященное Дню единения народов Беларуси и России, пройдет 2 апреля с участием Госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева на площадках в Москве и Минске.В связи с ограничениями по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции мероприятие пройдет в комбинированном формате (онлайн и офлайн) на площадке МИА "Россия сегодня" Москве и во Дворце Республики в Минске.Программа собрания, помимо официальной части, включает экспертные обсуждения по следующим направлениям: В мероприятии планируют принять участие представители органов государственного управления Республики Беларусь и органов исполнительной власти Российской Федерации, видные общественные и политические деятели двух стран, представители экспертного сообщества и СМИ.Начало в 10:00.
https://ria.ru/20210211/integratsiya-1596961673.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_151:0:2818:2000_1920x0_80_0_0_9c7be8b2598ab74aca6bf62823b6e1ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, белоруссия

День единения отметят 2 апреля в Москве и Минске

12:24 30.03.2021 (обновлено: 12:39 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии. Архивное фото
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Торжественное собрание "Союзное государство: открывая новые возможности", посвященное Дню единения народов Беларуси и России, пройдет 2 апреля с участием Госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева на площадках в Москве и Минске.
В связи с ограничениями по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции мероприятие пройдет в комбинированном формате (онлайн и офлайн) на площадке МИА "Россия сегодня" Москве и во Дворце Республики в Минске.
Программа собрания, помимо официальной части, включает экспертные обсуждения по следующим направлениям:
  • "Единое правовое пространство, оборона и безопасность – фундамент Союзного государства";
  • "Экономический потенциал Союзного государства: состояние и пути развития";
  • "Социальные проекты и молодежь как ресурс инновационного развития Союзного государства".
В мероприятии планируют принять участие представители органов государственного управления Республики Беларусь и органов исполнительной власти Российской Федерации, видные общественные и политические деятели двух стран, представители экспертного сообщества и СМИ.
Начало в 10:00.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 12:19Союзное государство
Белоруссия полностью сохранит суверенитет при интеграции с Россией
 
Союзное государствоРоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:04Фрегат "Адмирал Касатонов" отработал поиск подлодок в Средиземном море
13:02В Петрозаводске поймали рысь
12:59Найдено лекарство, замедляющее старение
12:58Комитет Совфеда поддержал законы о наказании за оскорбление ветеранов
12:53Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре до утра среды
12:52В Совфеде поддержали закон об ужесточении правил работы иностранных НКО
12:50Колония, где отбывает наказание Навальный, закупит камеры видеонаблюдения
12:45Рогозин рассказал, сколько ракет в год может запускать "Роскосмос"
12:44Qiwi планирует сменить гендиректора
12:33Представитель ВОЗ в России рассказала, как правильно питаться
12:33Суд оштрафовал военнослужащих, помывших обувь в святом источнике
12:30Цискаридзе предложил вернуться к системе советского образования
12:30Названы российские города с самыми бестактными жителями
12:28В Крыму назвали условия Киева по снятию водной блокады цинизмом
12:26Комитет Совфеда поддержал законопроект о президентских сроках
12:26Эксперт пояснил суть спора в Католической церкви из-за однополых браков
12:24В Приморье обрушился рудник
12:22В Волгоградской области женщина умерла после укуса домашней кошки
12:20Юрист назвал причины роста числа выявленных взяток
12:19Называть образование услугой ошибочно, считает министр просвещения
Лента новостейМолния