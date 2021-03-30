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День единения отметят 2 апреля в Москве и Минске

День единения отметят 2 апреля в Москве и Минске

Торжественное собрание "Союзное государство: открывая новые возможности", посвященное Дню единения народов Беларуси и России, пройдет 2 апреля с участием... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T12:24

2021-03-30T12:24

2021-03-30T12:39

союзное государство

россия

белоруссия

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Торжественное собрание "Союзное государство: открывая новые возможности", посвященное Дню единения народов Беларуси и России, пройдет 2 апреля с участием Госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева на площадках в Москве и Минске.В связи с ограничениями по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции мероприятие пройдет в комбинированном формате (онлайн и офлайн) на площадке МИА "Россия сегодня" Москве и во Дворце Республики в Минске.Программа собрания, помимо официальной части, включает экспертные обсуждения по следующим направлениям: В мероприятии планируют принять участие представители органов государственного управления Республики Беларусь и органов исполнительной власти Российской Федерации, видные общественные и политические деятели двух стран, представители экспертного сообщества и СМИ.Начало в 10:00.

https://ria.ru/20210211/integratsiya-1596961673.html

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2021

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россия, белоруссия