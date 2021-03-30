https://ria.ru/20210330/pozhar-1603427699.html

В Нижегородской области пенсионерка погибла из-за подожженной игрушки

В Нижегородской области пенсионерка погибла из-за подожженной игрушки

Дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Нижегородской области после гибели пожилой женщины во время пожара, возникшего из-за подожженной ребенком РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T12:12

2021-03-30T12:12

2021-03-30T12:17

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Нижегородской области после гибели пожилой женщины во время пожара, возникшего из-за подожженной ребенком игрушки, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Утром 25 марта в доме деревни Бажино Варнавинского района произошло возгорание жилого деревянного дома. Погибла пенсионерка 1936 года рождения.По факту гибели 84-летней женщины на пожаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

https://ria.ru/20210329/summa-1603260927.html

нижегородская область

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия