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В Нижегородской области пенсионерка погибла из-за подожженной игрушки
В Нижегородской области пенсионерка погибла из-за подожженной игрушки
Дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Нижегородской области после гибели пожилой женщины во время пожара, возникшего из-за подожженной ребенком РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T12:12
2021-03-30T12:17
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Нижегородской области после гибели пожилой женщины во время пожара, возникшего из-за подожженной ребенком игрушки, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Утром 25 марта в доме деревни Бажино Варнавинского района произошло возгорание жилого деревянного дома. Погибла пенсионерка 1936 года рождения.По факту гибели 84-летней женщины на пожаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия

В Нижегородской области пенсионерка погибла из-за подожженной игрушки

12:12 30.03.2021 (обновлено: 12:17 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Нижегородской области после гибели пожилой женщины во время пожара, возникшего из-за подожженной ребенком игрушки, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Утром 25 марта в доме деревни Бажино Варнавинского района произошло возгорание жилого деревянного дома. Погибла пенсионерка 1936 года рождения.
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"Следователями установлено, что утром женщина оставила в доме под присмотром соседки шестилетнего ребенка. Мальчик, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдал, взял зажигалку и поджег мягкую игрушку. После того, как огонь стал распространяться, ребенку и хозяйке дома удалось выбежать на улицу. Престарелая родственница хозяйки дома спастись не смогла", - говорится в сообщении регионального СУСК.
По факту гибели 84-летней женщины на пожаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
 
Следственный комитет России (СК РФ)Нижегородская областьПроисшествия
 
 
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