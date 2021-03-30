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В промзоне на северо-востоке Москвы загорелись грузовики
В промзоне на северо-востоке Москвы загорелись грузовики
Грузовики горят в промзоне на северо-востоке Москвы, площадь пожара составляет около 500 квадратных метров, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T04:14
2021-03-30T04:14
2021-03-30T04:19
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Грузовики горят в промзоне на северо-востоке Москвы, площадь пожара составляет около 500 квадратных метров, сообщает столичный главк МЧС."В 03.13 в ОДС ЦУКС ГУМЧС по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу улица Стартовая, дом 1, строение 1. По прибытию ПСП - на территории промзоны происходит возгорание грузовых автомобилей", - говорится в сообщении.Площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров. На место пожара направлено свыше 20 единиц техники и 70 человек личного состава.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия