https://ria.ru/20210330/pozhar-1603386128.html

В промзоне на северо-востоке Москвы загорелись грузовики

В промзоне на северо-востоке Москвы загорелись грузовики

Грузовики горят в промзоне на северо-востоке Москвы, площадь пожара составляет около 500 квадратных метров, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T04:14

2021-03-30T04:14

2021-03-30T04:19

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Грузовики горят в промзоне на северо-востоке Москвы, площадь пожара составляет около 500 квадратных метров, сообщает столичный главк МЧС."В 03.13 в ОДС ЦУКС ГУМЧС по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу улица Стартовая, дом 1, строение 1. По прибытию ПСП - на территории промзоны происходит возгорание грузовых автомобилей", - говорится в сообщении.Площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров. На место пожара направлено свыше 20 единиц техники и 70 человек личного состава.

https://ria.ru/20210329/pozhar-1603376256.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия