https://ria.ru/20210330/peskov-1603393460.html
Об объединении России и Белоруссии речи не идет, заявил Песков
Об объединении России и Белоруссии речи не идет, заявил Песков
Речи об объединении РФ и Белоруссии не ведется, есть планы по углублению интеграции в Союзном государстве, это в интересах двух народов, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T08:22
2021-03-30T08:22
2021-03-30T08:42
союзное государство
россия
дмитрий песков
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156258/46/1562584601_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_ed633e85f1a05c8c947077117b2595d3.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Речи об объединении РФ и Белоруссии не ведется, есть планы по углублению интеграции в Союзном государстве, это в интересах двух народов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Есть союзный договор, где прописана определенная последовательность шагов по углублению интеграции. Есть набор дорожных карт, которые согласовывают наши кабинеты министров, - дальнейшие шаги по углублению интеграции в рамках Союзного государства. Об объединении речи не ведется. Но максимально возможная углубленная интеграция, мы убеждены, была бы в интересах как россиян, так и белорусов", - сказал Песков в интервью газете "Аргументы и факты".
https://ria.ru/20210302/lukashenko-1599578139.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156258/46/1562584601_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_d796585c2e1db268380f23b0b714bffb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, белоруссия