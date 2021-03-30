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https://ria.ru/20210330/peskov-1603393460.html
Об объединении России и Белоруссии речи не идет, заявил Песков
Об объединении России и Белоруссии речи не идет, заявил Песков
Речи об объединении РФ и Белоруссии не ведется, есть планы по углублению интеграции в Союзном государстве, это в интересах двух народов, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T08:22
2021-03-30T08:42
союзное государство
россия
дмитрий песков
белоруссия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Речи об объединении РФ и Белоруссии не ведется, есть планы по углублению интеграции в Союзном государстве, это в интересах двух народов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Есть союзный договор, где прописана определенная последовательность шагов по углублению интеграции. Есть набор дорожных карт, которые согласовывают наши кабинеты министров, - дальнейшие шаги по углублению интеграции в рамках Союзного государства. Об объединении речи не ведется. Но максимально возможная углубленная интеграция, мы убеждены, была бы в интересах как россиян, так и белорусов", - сказал Песков в интервью газете "Аргументы и факты".
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россия, дмитрий песков, белоруссия

Об объединении России и Белоруссии речи не идет, заявил Песков

08:22 30.03.2021 (обновлено: 08:42 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Речи об объединении РФ и Белоруссии не ведется, есть планы по углублению интеграции в Союзном государстве, это в интересах двух народов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть союзный договор, где прописана определенная последовательность шагов по углублению интеграции. Есть набор дорожных карт, которые согласовывают наши кабинеты министров, - дальнейшие шаги по углублению интеграции в рамках Союзного государства. Об объединении речи не ведется. Но максимально возможная углубленная интеграция, мы убеждены, была бы в интересах как россиян, так и белорусов", - сказал Песков в интервью газете "Аргументы и факты".
“Это абсолютно не нужно“ – Лукашенко об объединении Белоруссии и России - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 12:51
Лукашенко назвал слияние России и Белоруссии ненужным
 
Союзное государствоРоссияДмитрий ПесковБелоруссия
 
 
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