https://ria.ru/20210330/peskov-1603393460.html

Об объединении России и Белоруссии речи не идет, заявил Песков

Об объединении России и Белоруссии речи не идет, заявил Песков

Речи об объединении РФ и Белоруссии не ведется, есть планы по углублению интеграции в Союзном государстве, это в интересах двух народов, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T08:22

2021-03-30T08:22

2021-03-30T08:42

союзное государство

россия

дмитрий песков

белоруссия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Речи об объединении РФ и Белоруссии не ведется, есть планы по углублению интеграции в Союзном государстве, это в интересах двух народов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Есть союзный договор, где прописана определенная последовательность шагов по углублению интеграции. Есть набор дорожных карт, которые согласовывают наши кабинеты министров, - дальнейшие шаги по углублению интеграции в рамках Союзного государства. Об объединении речи не ведется. Но максимально возможная углубленная интеграция, мы убеждены, была бы в интересах как россиян, так и белорусов", - сказал Песков в интервью газете "Аргументы и факты".

https://ria.ru/20210302/lukashenko-1599578139.html

россия

белоруссия

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россия, дмитрий песков, белоруссия