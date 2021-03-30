https://ria.ru/20210330/obrushenie-1603411153.html

Число жертв обрушения квартир в жилом доме в Татарстане выросло до двух

Число жертв обрушения квартир в жилом доме в Татарстане выросло до двух

Число жертв обрушения нескольких квартир жилого дома в Зеленодольске возросло до двух, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T10:50

2021-03-30T10:50

2021-03-30T11:51

взрыв газа в жилом доме в зеленодольске

зеленодольск

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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КАЗАНЬ, 30 мар — РИА Новости. Число жертв обрушения нескольких квартир жилого дома в Зеленодольске возросло до двух, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана.В понедельник вечером в девятиэтажке на улице Ленина, 39А произошел взрыв. К пожару это не привело, но обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна — на восьмом.Сначала сообщалось об одном погибшем и шести пострадавших. Состояние одного человека оценивали как тяжелое, четверых — как средней степени тяжести, еще один лечится амбулаторно.По предварительным данным, причиной случившегося могла стать утечка бытового газа. Также в СК рассказали, что погибший мужчина страдал алкогольной зависимостью и грозился уничтожить квартиру. В день трагедии родные возили его в психоневрологический диспансер, но там в госпитализации отказали. Возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности, о причинении тяжкого вреда здоровью и о халатности.Местная прокуратура взяла расследование на контроль.

https://ria.ru/20210330/vzryvy-1603382911.html

зеленодольск

республика татарстан (татарстан)

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Спасательные работы на месте взрыва газа в Татарстане Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Зеленодольске после взрыва газа и обрушения нескольких квартир в жилом доме. 2021-03-30T10:50 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв газа в жилом доме в зеленодольске, зеленодольск, республика татарстан (татарстан), происшествия