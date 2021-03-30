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Число жертв обрушения квартир в жилом доме в Татарстане выросло до двух
Число жертв обрушения квартир в жилом доме в Татарстане выросло до двух
Число жертв обрушения нескольких квартир жилого дома в Зеленодольске возросло до двух, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T10:50
2021-03-30T11:51
взрыв газа в жилом доме в зеленодольске
зеленодольск
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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КАЗАНЬ, 30 мар — РИА Новости. Число жертв обрушения нескольких квартир жилого дома в Зеленодольске возросло до двух, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана.В понедельник вечером в девятиэтажке на улице Ленина, 39А произошел взрыв. К пожару это не привело, но обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна — на восьмом.Сначала сообщалось об одном погибшем и шести пострадавших. Состояние одного человека оценивали как тяжелое, четверых — как средней степени тяжести, еще один лечится амбулаторно.По предварительным данным, причиной случившегося могла стать утечка бытового газа. Также в СК рассказали, что погибший мужчина страдал алкогольной зависимостью и грозился уничтожить квартиру. В день трагедии родные возили его в психоневрологический диспансер, но там в госпитализации отказали. Возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности, о причинении тяжкого вреда здоровью и о халатности.Местная прокуратура взяла расследование на контроль.
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зеленодольск
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Спасательные работы на месте взрыва газа в Татарстане
Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Зеленодольске после взрыва газа и обрушения нескольких квартир в жилом доме.
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взрыв газа в жилом доме в зеленодольске, зеленодольск, республика татарстан (татарстан), происшествия

Число жертв обрушения квартир в жилом доме в Татарстане выросло до двух

10:50 30.03.2021 (обновлено: 11:51 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте взрыва газа в многоквартирном доме по улице Ленина в Зеленодольске
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте взрыва газа в многоквартирном доме по улице Ленина в Зеленодольске - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 30 мар — РИА Новости. Число жертв обрушения нескольких квартир жилого дома в Зеленодольске возросло до двух, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана.
"К сожалению, в реанимации скончалась пострадавшая женщина, у нее были очень серьезные травмы", — сказал собеседник агентства.
В понедельник вечером в девятиэтажке на улице Ленина, 39А произошел взрыв. К пожару это не привело, но обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна — на восьмом.
Сначала сообщалось об одном погибшем и шести пострадавших. Состояние одного человека оценивали как тяжелое, четверых — как средней степени тяжести, еще один лечится амбулаторно.
По предварительным данным, причиной случившегося могла стать утечка бытового газа. Также в СК рассказали, что погибший мужчина страдал алкогольной зависимостью и грозился уничтожить квартиру. В день трагедии родные возили его в психоневрологический диспансер, но там в госпитализации отказали.
Возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности, о причинении тяжкого вреда здоровью и о халатности.
Местная прокуратура взяла расследование на контроль.
Поврежденный, в результате взрыва бытового газа, жилой дом в Орехово-Зуево - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
01:10
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2020-2021 годах
 
Взрыв газа в жилом доме в ЗеленодольскеЗеленодольскРеспублика Татарстан (Татарстан)Происшествия
 
 
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