https://ria.ru/20210330/mytischi-1603522366.html

Ситуация на месте спецоперации в Мытищах. Прямая трансляция

Ситуация на месте спецоперации в Мытищах. Прямая трансляция

В Мытищах проходит спецоперация по задержанию мужчины, устроившего стрельбу. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T19:34

2021-03-30T19:34

2021-03-30T19:34

стрельба в мытищах

мытищи

происшествия

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В Мытищах проходит спецоперация по задержанию мужчины, устроившего стрельбу. Силовики оцепили территорию поселка Новые Вешки, машины с нее не выпускают, на месте находятся бригады скорой помощи.Как рассказал источник РИА Новости в силовых структурах, к операции привлекли спецподразделения Росгвардии СОБР "Рысь", "Булат" и ОМОН "Зубр".Над домом какое-то время поднимался дым. Собеседник агентства в экстренных службах уточнил, что, по предварительным данным, мужчина мог начать сжигать улики.Старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что подозреваемый находится в доме один.По данным источника РИА Новости, пострадал один спецназовец.

мытищи

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Ситуация на месте спецоперации в Новых Вешках LIVE: Ситуация на месте спецоперации в Новых Вешках 2021-03-30T19:34 true PT101M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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