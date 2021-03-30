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Ситуация на месте спецоперации в Мытищах. Прямая трансляция
Ситуация на месте спецоперации в Мытищах. Прямая трансляция
В Мытищах проходит спецоперация по задержанию мужчины, устроившего стрельбу. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T19:34
2021-03-30T19:34
2021-03-30T19:34
стрельба в мытищах
мытищи
происшествия
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В Мытищах проходит спецоперация по задержанию мужчины, устроившего стрельбу. Силовики оцепили территорию поселка Новые Вешки, машины с нее не выпускают, на месте находятся бригады скорой помощи.Как рассказал источник РИА Новости в силовых структурах, к операции привлекли спецподразделения Росгвардии СОБР "Рысь", "Булат" и ОМОН "Зубр".Над домом какое-то время поднимался дым. Собеседник агентства в экстренных службах уточнил, что, по предварительным данным, мужчина мог начать сжигать улики.Старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что подозреваемый находится в доме один.По данным источника РИА Новости, пострадал один спецназовец.
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РИА Новости
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LIVE: Ситуация на месте спецоперации в Новых Вешках
LIVE: Ситуация на месте спецоперации в Новых Вешках
2021-03-30T19:34
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, стрельба в мытищах, мытищи, происшествия
В Мытищах проходит спецоперация по задержанию мужчины, устроившего стрельбу.
Силовики оцепили территорию поселка Новые Вешки, машины с нее не выпускают, на месте находятся бригады скорой помощи.
Как рассказал источник РИА Новости в силовых структурах, к операции привлекли спецподразделения Росгвардии СОБР "Рысь", "Булат" и ОМОН "Зубр".
Над домом какое-то время поднимался дым. Собеседник агентства в экстренных службах уточнил, что, по предварительным данным, мужчина мог начать сжигать улики.
Старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий
сообщила РИА Новости, что подозреваемый находится в доме один.
По данным источника РИА Новости, пострадал один спецназовец.