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Ситуация на месте спецоперации в Мытищах. Прямая трансляция
Ситуация на месте спецоперации в Мытищах. Прямая трансляция
В Мытищах проходит спецоперация по задержанию мужчины, устроившего стрельбу. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T19:34
2021-03-30T19:34
стрельба в мытищах
мытищи
происшествия
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В Мытищах проходит спецоперация по задержанию мужчины, устроившего стрельбу. Силовики оцепили территорию поселка Новые Вешки, машины с нее не выпускают, на месте находятся бригады скорой помощи.Как рассказал источник РИА Новости в силовых структурах, к операции привлекли спецподразделения Росгвардии СОБР "Рысь", "Булат" и ОМОН "Зубр".Над домом какое-то время поднимался дым. Собеседник агентства в экстренных службах уточнил, что, по предварительным данным, мужчина мог начать сжигать улики.Старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что подозреваемый находится в доме один.По данным источника РИА Новости, пострадал один спецназовец.
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LIVE: Ситуация на месте спецоперации в Новых Вешках
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видео, стрельба в мытищах, мытищи, происшествия
Ситуация на месте спецоперации в Мытищах. Прямая трансляция
В Мытищах проходит спецоперация по задержанию мужчины, устроившего стрельбу.
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Ситуация на месте спецоперации в Мытищах. Прямая трансляция

19:34 30.03.2021
 
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В Мытищах проходит спецоперация по задержанию мужчины, устроившего стрельбу.
Силовики оцепили территорию поселка Новые Вешки, машины с нее не выпускают, на месте находятся бригады скорой помощи.
Как рассказал источник РИА Новости в силовых структурах, к операции привлекли спецподразделения Росгвардии СОБР "Рысь", "Булат" и ОМОН "Зубр".
Над домом какое-то время поднимался дым. Собеседник агентства в экстренных службах уточнил, что, по предварительным данным, мужчина мог начать сжигать улики.
Старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что подозреваемый находится в доме один.
По данным источника РИА Новости, пострадал один спецназовец.
 
Стрельба в МытищахМытищиПроисшествия
 
 
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