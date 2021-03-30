https://ria.ru/20210330/manizha-1603450276.html
Стало известно под каким номером выступит на "Евровидении" Манижа
Стало известно под каким номером выступит на "Евровидении" Манижа
Певица Манижа, представляющая Россию на международном конкурсе "Евровидение-2021", выступит в первом полуфинале под третьим номером, сообщается на официальном... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:03
2021-03-30T14:03
2021-03-30T14:04
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ЖЕНЕВА, 30 мар - РИА Новости. Певица Манижа, представляющая Россию на международном конкурсе "Евровидение-2021", выступит в первом полуфинале под третьим номером, сообщается на официальном сайте конкурса.Первый полуфинал конкурса пройдет 18 мая, перед Манижей выступят участники, представляющие Литву и Словению. Участие в первом полуфинале примут представители 16 стран, в частности, Швеции, Израиля, Украины и Азербайджана.Второй полуфинал "Евровидения-2021" состоится 20 мая, в нем примут участие представители 17 стран, в том числе Сербии, Эстонии, Польши, Молдавии, Финляндии и Латвии."В каждом полуфинале 10 стран пройдут в финал, который состоится в субботу, 22 мая. Они присоединятся к Нидерландам (хозяевам конкурса) и другим участникам, которые автоматически получают квалификацию, "большой пятерке": Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании", - сообщают организаторы.Участие в финале "Евровидения" примут 26 стран.Международный конкурс песни "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. На прошлой неделе стало известно, что Белоруссия не будет участвовать в "Евровидении" в этом году, поскольку новая песня, представленная страной, нарушает правила конкурса.Manizha (Манижа Сангин) - российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России. На конкурсе "Евровидение" она выступит с песней Russian women.
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евровидение-2021, новости культуры, шоу-бизнес
ЖЕНЕВА, 30 мар - РИА Новости.
Певица Манижа, представляющая Россию на международном конкурсе "Евровидение-2021", выступит в первом полуфинале под третьим номером, сообщается
на официальном сайте конкурса.
Первый полуфинал конкурса пройдет 18 мая, перед Манижей выступят участники, представляющие Литву и Словению. Участие в первом полуфинале примут представители 16 стран, в частности, Швеции, Израиля, Украины и Азербайджана.
Второй полуфинал "Евровидения-2021" состоится 20 мая, в нем примут участие представители 17 стран, в том числе Сербии, Эстонии, Польши, Молдавии, Финляндии и Латвии.
"В каждом полуфинале 10 стран пройдут в финал, который состоится в субботу, 22 мая. Они присоединятся к Нидерландам (хозяевам конкурса) и другим участникам, которые автоматически получают квалификацию, "большой пятерке": Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании", - сообщают организаторы.
Участие в финале "Евровидения" примут 26 стран.
Международный конкурс песни "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. На прошлой неделе стало известно, что Белоруссия не будет участвовать в "Евровидении" в этом году, поскольку новая песня, представленная страной, нарушает правила конкурса.
Manizha (Манижа Сангин) - российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России. На конкурсе "Евровидение" она выступит с песней Russian women.