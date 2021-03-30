https://ria.ru/20210330/lekarstvo-1603460517.html
В Кирове ребенка обеспечили лекарством после вмешательства прокуратуры
В Кирове ребенка обеспечили лекарством после вмешательства прокуратуры
Министерство здравоохранения Кировской области обеспечило 4-летнего ребенка необходимым дорогостоящим лекарством после вмешательства прокуратуры, сообщает... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:46
2021-03-30T14:46
2021-03-30T14:50
кировская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар — РИА Новости. Министерство здравоохранения Кировской области обеспечило 4-летнего ребенка необходимым дорогостоящим лекарством после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Прокуратура Октябрьского района города Кирова провела проверку по обращению матери ребенка-инвалида, пожаловавшейся на бездействие регионального министерства здравоохранения.Отмечается, что препарат, в применении которого нуждается ребенок на системной основе, включён в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, централизованно закупаемых за счёт средств государства. Самостоятельно приобретать препарат, стоимость которого может составлять около 1 миллиона рублей, родители ребенка не имеют возможности."Действуя в интересах ребенка, прокурор Октябрьского района города Кирова обратился в суд с иском с требованием обязать минздрав Кировской области бесплатно обеспечить малолетнего лекарственным препаратом в необходимом объеме с учетом его заболевания и медицинских показаний. Не дожидаясь решения суда, ответчик добровольно исполнил требования прокурора. Производство по делу прекращено. Ребенок обеспечен необходимым дорогостоящим лекарством", - подчеркивается в сообщении.
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кировская область
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кировская область, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар — РИА Новости.
Министерство здравоохранения Кировской области
обеспечило 4-летнего ребенка необходимым дорогостоящим лекарством после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуратура Октябрьского района города Кирова провела проверку по обращению матери ребенка-инвалида, пожаловавшейся на бездействие регионального министерства здравоохранения.
"Установлено, что министерством здравоохранения Кировской области оставлена без ответа просьба матери ребенка-инвалида, страдающего редким генетическим заболеванием, об обеспечении ее четырехлетнего сына жизненно необходимым дорогостоящим лекарственным средством (Иларис) в льготном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что препарат, в применении которого нуждается ребенок на системной основе, включён в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, централизованно закупаемых за счёт средств государства. Самостоятельно приобретать препарат, стоимость которого может составлять около 1 миллиона рублей, родители ребенка не имеют возможности.
"Действуя в интересах ребенка, прокурор Октябрьского района города Кирова обратился в суд с иском с требованием обязать минздрав Кировской области бесплатно обеспечить малолетнего лекарственным препаратом в необходимом объеме с учетом его заболевания и медицинских показаний. Не дожидаясь решения суда, ответчик добровольно исполнил требования прокурора. Производство по делу прекращено. Ребенок обеспечен необходимым дорогостоящим лекарством", - подчеркивается в сообщении.