https://ria.ru/20210330/lekarstvo-1603460517.html

В Кирове ребенка обеспечили лекарством после вмешательства прокуратуры

В Кирове ребенка обеспечили лекарством после вмешательства прокуратуры

Министерство здравоохранения Кировской области обеспечило 4-летнего ребенка необходимым дорогостоящим лекарством после вмешательства прокуратуры, сообщает... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T14:46

2021-03-30T14:46

2021-03-30T14:50

кировская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар — РИА Новости. Министерство здравоохранения Кировской области обеспечило 4-летнего ребенка необходимым дорогостоящим лекарством после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Прокуратура Октябрьского района города Кирова провела проверку по обращению матери ребенка-инвалида, пожаловавшейся на бездействие регионального министерства здравоохранения.Отмечается, что препарат, в применении которого нуждается ребенок на системной основе, включён в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, централизованно закупаемых за счёт средств государства. Самостоятельно приобретать препарат, стоимость которого может составлять около 1 миллиона рублей, родители ребенка не имеют возможности."Действуя в интересах ребенка, прокурор Октябрьского района города Кирова обратился в суд с иском с требованием обязать минздрав Кировской области бесплатно обеспечить малолетнего лекарственным препаратом в необходимом объеме с учетом его заболевания и медицинских показаний. Не дожидаясь решения суда, ответчик добровольно исполнил требования прокурора. Производство по делу прекращено. Ребенок обеспечен необходимым дорогостоящим лекарством", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210319/lekarstva-1601977062.html

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кировская область, происшествия