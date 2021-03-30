https://ria.ru/20210330/led-1603464690.html

СК проверит видео, где глыба льда упала на машину с людьми в Заполярье

СК проверит видео, где глыба льда упала на машину с людьми в Заполярье

Следователи в Кольском районе Мурманской области начали проверку после того, как в СМИ и соцсетях появились кадры падения ледяной глыбы с крыши на автомобиль, в РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T15:08

2021-03-30T15:08

2021-03-30T15:16

кольский район

мурманская область

происшествия

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МУРМАНСК, 30 мар – РИА Новости. Следователи в Кольском районе Мурманской области начали проверку после того, как в СМИ и соцсетях появились кадры падения ледяной глыбы с крыши на автомобиль, в котором находились люди.Установлено, что сход льда произошел с крыши дома по улице Заводской в городе Коле Мурманской области. На кадрах видно, как машина подъезжает к дому, из нее выходит мужчина, обходит машину и открывает дверь с пассажирской стороны. В это время на лобовое стекло падает глыба льда, находящиеся в автомобиле выскакивают из него, и машина катится задним ходом.

кольский район

мурманская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кольский район, мурманская область, происшествия