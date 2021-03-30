СК проверит видео, где глыба льда упала на машину с людьми в Заполярье
15:08 30.03.2021 (обновлено: 15:16 30.03.2021)
Кадр камеры наблюдения с падающей глыбой льда на автомобиль в Мурманской области
МУРМАНСК, 30 мар – РИА Новости. Следователи в Кольском районе Мурманской области начали проверку после того, как в СМИ и соцсетях появились кадры падения ледяной глыбы с крыши на автомобиль, в котором находились люди.
"Следственным отделом по Кольскому району проводится доследственная проверка по факту схода льда с крыши на автомобиль, в котором находились люди", - говорится в сообщении.
Установлено, что сход льда произошел с крыши дома по улице Заводской в городе Коле Мурманской области. На кадрах видно, как машина подъезжает к дому, из нее выходит мужчина, обходит машину и открывает дверь с пассажирской стороны. В это время на лобовое стекло падает глыба льда, находящиеся в автомобиле выскакивают из него, и машина катится задним ходом.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области по данной информации организовано проведение процессуальной проверки. По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за ненадлежащее выполнение обязанностей по содержанию домов и дворовых территорий в безопасном для граждан состоянии", - отметили в ведомстве.