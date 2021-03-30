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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210330/kurs-1603437898.html
Официальный курс евро на среду снизился на 47 копеек
Официальный курс евро на среду снизился на 47 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 46,69 копейки - до 88,8821 рубля, курс доллара - на 12,64 копейки, до 75,7023 рубля,... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T13:06
2021-03-30T13:06
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 46,69 копейки - до 88,8821 рубля, курс доллара - на 12,64 копейки, до 75,7023 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 28 копеек, составив 81,6332 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на среду снизился на 47 копеек

13:06 30.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсом евро на улице Сретенка в Москве
Электронное табло с курсом евро на улице Сретенка в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 46,69 копейки - до 88,8821 рубля, курс доллара - на 12,64 копейки, до 75,7023 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 28 копеек, составив 81,6332 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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