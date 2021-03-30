В Красноярске экс-чиновника обвинили в халатности из-за "ползающего" дома
КРАСНОЯРСК, 30 мар - РИА Новости. Экс-чиновник службы строительного и жилищного контроля Красноярского края обвинен в халатности, приведшей к обрушению участка придомовой территории в Красноярске, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Летом 2020 года в соцсетях и местных СМИ появились видео и фотографии склона на улице 2-я Огородная в Красноярске, расположенного вблизи многоэтажного жилого дома. На них видно, как бетонные блоки и целые куски заасфальтированной площадки вздыбились и упали вниз со склона, разрушено ограждение. Власти Красноярска ввели режим ЧС у жилого дома из-за сползающей вниз площадки. Следователи возбудили дело о халатности против неустановленных чиновников мэрии, разрешивших ввести в эксплуатацию многоквартирный дом в Октябрьском районе Красноярска.
"Предъявлено обвинение 38-летнему бывшему государственному инспектору отдела надзора за жилищным строительством службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба)", - говорится в сообщении.
Следователи считают, что обвиняемый с 2015 по 2017 годы не обеспечил контроль за соблюдением требований техрегламентов и проектной документации при строительстве, не выявил отсутствие водоотведения с придомовой территории, не указал в актах нарушения и не составил предписание об их устранении - и выдал заключение о соответствии построенного дома требованиям. Совокупность этих факторов, считает следствие, стало причиной обрушения.
Устранение ЧС уже обошлось городскому бюджету в 29 миллионов рублей.
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