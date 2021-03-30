https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603492816.html
Роспотребнадзор смягчил требования по тестированию на COVID-19
Роспотребнадзор смягчил требования по тестированию на COVID-19
Роспотребнадзор смягчил требования для обеспечения минимального уровня охвата населения тестированием на коронавирус, теперь будут учитываться результаты... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T17:17
2021-03-30T17:17
2021-03-30T17:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор смягчил требования для обеспечения минимального уровня охвата населения тестированием на коронавирус, теперь будут учитываться результаты тестов, сделанных не только методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), а всеми, определяющими возбудитель COVID-19, говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой."Обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 не менее 200 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за семь календарных дней) любыми из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее в постановлении главного государственного санитарного врача говорилось, что регионам рекомендовано обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления коронавируса только методом ПЦР.
https://ria.ru/20210330/testirovanie-1603456365.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество