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https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603492816.html
Роспотребнадзор смягчил требования по тестированию на COVID-19
Роспотребнадзор смягчил требования по тестированию на COVID-19
Роспотребнадзор смягчил требования для обеспечения минимального уровня охвата населения тестированием на коронавирус, теперь будут учитываться результаты... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T17:17
2021-03-30T17:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор смягчил требования для обеспечения минимального уровня охвата населения тестированием на коронавирус, теперь будут учитываться результаты тестов, сделанных не только методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), а всеми, определяющими возбудитель COVID-19, говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой."Обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 не менее 200 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за семь календарных дней) любыми из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее в постановлении главного государственного санитарного врача говорилось, что регионам рекомендовано обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления коронавируса только методом ПЦР.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор смягчил требования по тестированию на COVID-19

17:17 30.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор смягчил требования для обеспечения минимального уровня охвата населения тестированием на коронавирус, теперь будут учитываться результаты тестов, сделанных не только методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), а всеми, определяющими возбудитель COVID-19, говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
"Обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 не менее 200 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за семь календарных дней) любыми из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее в постановлении главного государственного санитарного врача говорилось, что регионам рекомендовано обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления коронавируса только методом ПЦР.
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Россия стала третьей в мире по охвату населения тестированием на COVID-19
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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