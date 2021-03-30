https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603492816.html

Роспотребнадзор смягчил требования по тестированию на COVID-19

Роспотребнадзор смягчил требования по тестированию на COVID-19

Роспотребнадзор смягчил требования для обеспечения минимального уровня охвата населения тестированием на коронавирус, теперь будут учитываться результаты... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T17:17

2021-03-30T17:17

2021-03-30T17:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор смягчил требования для обеспечения минимального уровня охвата населения тестированием на коронавирус, теперь будут учитываться результаты тестов, сделанных не только методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), а всеми, определяющими возбудитель COVID-19, говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой."Обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 не менее 200 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за семь календарных дней) любыми из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее в постановлении главного государственного санитарного врача говорилось, что регионам рекомендовано обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления коронавируса только методом ПЦР.

https://ria.ru/20210330/testirovanie-1603456365.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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