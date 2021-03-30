https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603491549.html

ВОЗ назвала лабораторное происхождение COVID-19 крайне маловероятным

ВОЗ назвала лабораторное происхождение COVID-19 крайне маловероятным

Эксперты ВОЗ считают "крайне маловероятной" версию утечки COVID-19 из лаборатории, говорится в полной версии доклада о визите специалистов организации в Ухань... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T17:10

2021-03-30T17:10

2021-03-30T21:50

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

воз

ухань

в мире

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ЖЕНЕВА, 30 мар — РИА Новости. Эксперты ВОЗ считают "крайне маловероятной" версию утечки COVID-19 из лаборатории, говорится в полной версии доклада о визите специалистов организации в Ухань для выявления происхождения коронавируса.Международная группа ученых работала в Китае почти месяц, начиная с середины января. Они посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы утечке вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также Центр по контролю и профилактике заболеваний.В итоговом докладе указано, что коронавирус, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.Похожие вирусы также обнаружили у панголинов, что говорит о межвидовой передаче.В свою очередь, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к дальнейшему расследованию версии о лабораторной утечке COVID-19. По его словам, эксперты посетили лаборатории в Ухане и рассмотрели возможность "лабораторного инцидента"."Однако я не считаю, что эта оценка была достаточно обширной. Для получения более надежных выводов потребуются дополнительные данные и исследования", — цитирует его слова сайт ВОЗ.Гебрейесус подчеркнул, что специалисты не нашли источник вируса, и призвал продолжить его поиск. Он также заявил, что готов направить дополнительные миссии для отработки "лабораторной" гипотезы.

https://ria.ru/20210329/voz-1603249547.html

https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603488419.html

ухань

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коронавирус covid-19, воз, ухань, в мире