https://ria.ru/20210330/kolodets-1603462728.html

В Кузбассе завели дело после падения ребенка в канализационный колодец

В Кузбассе завели дело после падения ребенка в канализационный колодец

Уголовное дело возбуждено в Кузбассе после падения ребенка в канализационный колодец, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T14:57

2021-03-30T14:57

2021-03-30T14:57

происшествия

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КЕМЕРОВО, 30 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Кузбассе после падения ребенка в канализационный колодец, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.По версии следствия, на одной из улиц поселка Ижморский 9-летний мальчик играл возле гаражей. Во время игры ребенок провалился в канализационный колодец, который не был закрыт и находился под снегом. Ребенок испугался, но физически не пострадал. В ходе доследственной проверки установлена организация, ответственная за содержание колодцев, руководство которой пояснило, что осмотр проводят один раз в неделю, однако подтверждающая документация по факту проверок отсутствует.

https://ria.ru/20210323/ufa-1602430473.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия