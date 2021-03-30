https://ria.ru/20210330/kolodets-1603462728.html
В Кузбассе завели дело после падения ребенка в канализационный колодец
В Кузбассе завели дело после падения ребенка в канализационный колодец
Уголовное дело возбуждено в Кузбассе после падения ребенка в канализационный колодец, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:57
2021-03-30T14:57
2021-03-30T14:57
происшествия
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КЕМЕРОВО, 30 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Кузбассе после падения ребенка в канализационный колодец, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.По версии следствия, на одной из улиц поселка Ижморский 9-летний мальчик играл возле гаражей. Во время игры ребенок провалился в канализационный колодец, который не был закрыт и находился под снегом. Ребенок испугался, но физически не пострадал. В ходе доследственной проверки установлена организация, ответственная за содержание колодцев, руководство которой пояснило, что осмотр проводят один раз в неделю, однако подтверждающая документация по факту проверок отсутствует.
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происшествия
КЕМЕРОВО, 30 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Кузбассе после падения ребенка в канализационный колодец, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
По версии следствия, на одной из улиц поселка Ижморский 9-летний мальчик играл возле гаражей. Во время игры ребенок провалился в канализационный колодец, который не был закрыт и находился под снегом. Ребенок испугался, но физически не пострадал. В ходе доследственной проверки установлена организация, ответственная за содержание колодцев, руководство которой пояснило, что осмотр проводят один раз в неделю, однако подтверждающая документация по факту проверок отсутствует.
"По данному факту следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – сообщает ведомство.