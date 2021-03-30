https://ria.ru/20210330/kadyrov-1603522747.html

Кадыров призвал Израиль "не пугать граждан чеченскими террористами"

Кадыров призвал Израиль "не пугать граждан чеченскими террористами"

Глава Чечни заявил, что террористическая угроза в республике неактуальна и предложил совету безопасности Израиля не пугать ей граждан еврейского государства. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T19:36

2021-03-30T19:36

2021-03-30T19:36

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

израиль

в мире

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ГРОЗНЫЙ, 30 мар – РИА Новости. Глава Чечни заявил, что террористическая угроза в республике неактуальна и предложил совету безопасности Израиля не пугать ей граждан еврейского государства.Он предположил, что "список не обновлялся уже на протяжении 20 лет" и составлялся он "под чью-то дудку"."Я думал, что Израиль – страна, которая не позволит кому-либо диктовать условия. Поэтому для меня странно, что суверенное государство поддается на чьи-то уловки и совсем не обращает внимание на реальное положение дел", - написал глава Чечни.Он отметил, что рад, что "израильские граждане в курсе реального положения дел, активно приезжают в республику, занимаются бизнесом, отдыхают и путешествуют".Кадыров также предложил "так называемым экспертам" приехать в Чечню и посмотреть обстановку, выяснить, сколько иностранцев погибло в регионе за последнее десятилетие от рук террористов."Действительность вас искренне удивит", - подчеркнул Кадыров.

https://ria.ru/20210324/chechnya-1602675696.html

https://ria.ru/20210304/prigozhin-1599858665.html

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чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, израиль, в мире