https://ria.ru/20210330/kadyrov-1603522747.html
Кадыров призвал Израиль "не пугать граждан чеченскими террористами"
Кадыров призвал Израиль "не пугать граждан чеченскими террористами"
Глава Чечни заявил, что террористическая угроза в республике неактуальна и предложил совету безопасности Израиля не пугать ей граждан еврейского государства. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T19:36
2021-03-30T19:36
2021-03-30T19:36
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
израиль
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 30 мар – РИА Новости. Глава Чечни заявил, что террористическая угроза в республике неактуальна и предложил совету безопасности Израиля не пугать ей граждан еврейского государства.Он предположил, что "список не обновлялся уже на протяжении 20 лет" и составлялся он "под чью-то дудку"."Я думал, что Израиль – страна, которая не позволит кому-либо диктовать условия. Поэтому для меня странно, что суверенное государство поддается на чьи-то уловки и совсем не обращает внимание на реальное положение дел", - написал глава Чечни.Он отметил, что рад, что "израильские граждане в курсе реального положения дел, активно приезжают в республику, занимаются бизнесом, отдыхают и путешествуют".Кадыров также предложил "так называемым экспертам" приехать в Чечню и посмотреть обстановку, выяснить, сколько иностранцев погибло в регионе за последнее десятилетие от рук террористов."Действительность вас искренне удивит", - подчеркнул Кадыров.
https://ria.ru/20210324/chechnya-1602675696.html
https://ria.ru/20210304/prigozhin-1599858665.html
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чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, израиль, в мире
ГРОЗНЫЙ, 30 мар – РИА Новости.
Глава Чечни заявил, что террористическая угроза в республике неактуальна и предложил совету безопасности Израиля
не пугать ей граждан еврейского государства.
"Совет безопасности Израиля не стал отходить от традиции и в очередной раз включил Чеченскую Республику в список регионов, где якобы сохраняется высокая террористическая угроза для израильтян… Хотелось бы рекомендовать Совету безопасности Израиля не пугать своих граждан несуществующими чеченскими террористами. Эти термины, как и сама террористическая угроза, в Чеченской Республике давно не актуальны. Боевиков мы уничтожили. Вы опоздали!" - написал Кадыров в своем Telegram.
Он предположил, что "список не обновлялся уже на протяжении 20 лет" и составлялся он "под чью-то дудку".
"Я думал, что Израиль – страна, которая не позволит кому-либо диктовать условия. Поэтому для меня странно, что суверенное государство поддается на чьи-то уловки и совсем не обращает внимание на реальное положение дел", - написал глава Чечни.
Он отметил, что рад, что "израильские граждане в курсе реального положения дел, активно приезжают в республику, занимаются бизнесом, отдыхают и путешествуют".
Кадыров также предложил "так называемым экспертам" приехать в Чечню и посмотреть обстановку, выяснить, сколько иностранцев погибло в регионе за последнее десятилетие от рук террористов.
"Действительность вас искренне удивит", - подчеркнул Кадыров.