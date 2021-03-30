https://ria.ru/20210330/internetresurs-1603452920.html

"Первый канал. Всемирная сеть" примет участие в развитии ресурса ruzhcorp

"Первый канал. Всемирная сеть" примет участие в развитии ресурса ruzhcorp

Компания "Первый канал. Всемирная сеть" примет участие в развитии и пополнении онлайн-ресурса ruzhcorp. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T14:29

2021-03-30T14:29

2021-03-30T14:29

россия-китай: главное

россия

китай

технологии

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МОСКВА, 30 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Компания "Первый канал. Всемирная сеть" примет участие в развитии и пополнении онлайн-ресурса ruzhcorp. Это набирающий популярность научный и образовательный ресурс, суть которого проста: пользователь вбивает в поиск слово или словосочетание на одном языке, а ему выдаётся подборка предложений, содержащих множество живых примеров перевода этого слова на другой язык.Отдельное достоинство ruzhcorp в том, что его могут использовать как россияне, изучающие китайский язык, так и изучающие русский язык китайцы.

https://ria.ru/20210325/otnosheniya-1602804375.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, китай, технологии