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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210330/internetresurs-1603452920.html
"Первый канал. Всемирная сеть" примет участие в развитии ресурса ruzhcorp
"Первый канал. Всемирная сеть" примет участие в развитии ресурса ruzhcorp
Компания "Первый канал. Всемирная сеть" примет участие в развитии и пополнении онлайн-ресурса ruzhcorp. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:29
2021-03-30T14:29
россия-китай: главное
россия
китай
технологии
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МОСКВА, 30 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Компания "Первый канал. Всемирная сеть" примет участие в развитии и пополнении онлайн-ресурса ruzhcorp. Это набирающий популярность научный и образовательный ресурс, суть которого проста: пользователь вбивает в поиск слово или словосочетание на одном языке, а ему выдаётся подборка предложений, содержащих множество живых примеров перевода этого слова на другой язык.Отдельное достоинство ruzhcorp в том, что его могут использовать как россияне, изучающие китайский язык, так и изучающие русский язык китайцы.
https://ria.ru/20210325/otnosheniya-1602804375.html
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китай
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
россия, китай, технологии

"Первый канал. Всемирная сеть" примет участие в развитии ресурса ruzhcorp

14:29 30.03.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБаннер Первого канала на здании телецентра "Останкино"
Баннер Первого канала на здании телецентра Останкино - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Компания "Первый канал. Всемирная сеть" примет участие в развитии и пополнении онлайн-ресурса ruzhcorp.
Это набирающий популярность научный и образовательный ресурс, суть которого проста: пользователь вбивает в поиск слово или словосочетание на одном языке, а ему выдаётся подборка предложений, содержащих множество живых примеров перевода этого слова на другой язык.
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 14:02Россия-Китай: Главное
МИД КНР: отношения Китай-РФ – лучший пример межгосударственных отношений
Отдельное достоинство ruzhcorp в том, что его могут использовать как россияне, изучающие китайский язык, так и изучающие русский язык китайцы.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитайТехнологии
 
 
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