Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210330/inauguratsiya-1603491246.html
Российского посла встретили овациями на инаугурации президента ЦАР
Российского посла встретили овациями на инаугурации президента ЦАР
Церемония инаугурации переизбранного президента Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостена Арканжа Туадеры прошла в столице страны городе Банги, сообщил РИА РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T17:08
2021-03-30T23:18
россия
владимир титоренко (посол россии в цар )
цар
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156012/18/1560121888_0:0:2763:1555_1920x0_80_0_0_748a496a45d88ea35f99cd7fe116a04c.jpg
ПАРИЖ, 30 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Церемония инаугурации переизбранного президента Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостена Арканжа Туадеры прошла в столице страны городе Банги, сообщил РИА Новости присутствовавший на церемонии посол России Владимир Титоренко."Когда во время представления гостей произнесли "посол России, представляющий президента России Владимира Путина", была целая волна оваций продолжительностью более минуты со стороны членов парламента, министров, лидеров политических партий и общественных организаций", - рассказал посол, говоря о церемонии инаугурации.По его словам, президент Туадера в своей речи пять раз обратил внимание на помощь России. Среди присутствовавших были президенты Судана и Бурунди; Камерун, Габон и Руанда были представлены премьер-министрами; Россия, Китай, США и ЕС были представлены на уровне послов, а от Франции был госсекретарь министерства иностранных дел, сказал глава российской дипмиссии в Банги.Восемнадцатого января Конституционный суд ЦАР огласил окончательные итоги президентских выборов 27 декабря 2020 года. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший 53,16% голосов в первом туре. За его ближайшего соперника – лидера партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жоржа Дологеле – проголосовали 21,9% избирателей. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги выборов - правительство сообщило о попытках мятежников атаковать Банги. Они захватили несколько населенных пунктов, часть из которых была освобождена.Накануне президентских и парламентских выборов 27 декабря 2020 года в ЦАР серьезно осложнилась военно-политическая обстановка. Незаконные вооруженные формирования при поддержке оппозиции предприняли шаги, направленные на срыв избирательного процесса. В ответ на просьбу центральноафриканских властей Россия направила в страну дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии, задействованных в обеспечении безопасности накануне и в ходе выборов, а также четыре вертолета Ми-8 с экипажами и обслуживающим инженерно-техническим персоналом. В январе Россия вывела вертолеты Минобороны из страны.
https://ria.ru/20210324/sammit-1602639898.html
https://ria.ru/20210323/tsar-1602450692.html
россия
цар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156012/18/1560121888_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_5b0d2102c063e5b13a0e3ac848825fd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир титоренко (посол россии в цар ), цар, в мире

Российского посла встретили овациями на инаугурации президента ЦАР

17:08 30.03.2021 (обновлено: 23:18 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Церемония инаугурации переизбранного президента Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостена Арканжа Туадеры прошла в столице страны городе Банги, сообщил РИА Новости присутствовавший на церемонии посол России Владимир Титоренко.
"Когда во время представления гостей произнесли "посол России, представляющий президента России Владимира Путина", была целая волна оваций продолжительностью более минуты со стороны членов парламента, министров, лидеров политических партий и общественных организаций", - рассказал посол, говоря о церемонии инаугурации.
Форум Россия - Африка в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 14:24Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Песков рассказал о планах проведения второго саммита Россия — Африка
По его словам, президент Туадера в своей речи пять раз обратил внимание на помощь России. Среди присутствовавших были президенты Судана и Бурунди; Камерун, Габон и Руанда были представлены премьер-министрами; Россия, Китай, США и ЕС были представлены на уровне послов, а от Франции был госсекретарь министерства иностранных дел, сказал глава российской дипмиссии в Банги.
Восемнадцатого января Конституционный суд ЦАР огласил окончательные итоги президентских выборов 27 декабря 2020 года. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший 53,16% голосов в первом туре. За его ближайшего соперника – лидера партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жоржа Дологеле – проголосовали 21,9% избирателей. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги выборов - правительство сообщило о попытках мятежников атаковать Банги. Они захватили несколько населенных пунктов, часть из которых была освобождена.
Город Банги в Центральноафриканской Республике - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 12:11
Российские военные инструкторы помогли освободить 30 городов в ЦАР
Накануне президентских и парламентских выборов 27 декабря 2020 года в ЦАР серьезно осложнилась военно-политическая обстановка. Незаконные вооруженные формирования при поддержке оппозиции предприняли шаги, направленные на срыв избирательного процесса. В ответ на просьбу центральноафриканских властей Россия направила в страну дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии, задействованных в обеспечении безопасности накануне и в ходе выборов, а также четыре вертолета Ми-8 с экипажами и обслуживающим инженерно-техническим персоналом. В январе Россия вывела вертолеты Минобороны из страны.
 
РоссияВладимир Титоренко (посол России в ЦАР )ЦАРВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38Ученые оценили влияние вулканов на климат
04:28В Приморье выпустили в лес увязавшегося за людьми медвежонка
04:11Психофизиолог рассказал о влиянии смартфона на мозг
04:07В Гидрометцентре рассказали, где еще можно покататься на горных лыжах
03:34Жертва скопинского маньяка рассказала об угрозе от своего мучителя
03:33Вильфанд предупредил о весенних заморозках в Европейской России
03:30Диетолог порекомендовала чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду
03:26ВНИИ "Сигнал" предложил создать "умную" артиллерию из устаревших орудий
03:17Историк рассказал, что привело НАТО к границам России
03:12Эксперты рассказали, насколько подорожал кофе навынос за год
03:05В СФ предложили штрафовать людей, выбрасывающих собак на улицу
03:00Быстрее, практичнее, безопаснее: придуман новый способ зажигания топлива
02:38Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину
02:34Мадуро оценил успехи заседания межправкомиссии с вице-премьером Борисовым
02:23Названы самые плохие финансовые стратегии для инвесторов
02:23При взрыве гранаты в Дамаске погиб мужчина
02:15Врач-лор назвал последствия потери обоняния из-за COVID-19
02:09Первый зампостпреда России при ООН пожаловался на "вакцинную дипломатию"
02:03Дачников предупредили о новом штрафе
01:44Politico: "российские хакеры" украли тысячи электронных писем госдепа
Лента новостейМолния