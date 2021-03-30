https://ria.ru/20210330/inauguratsiya-1603491246.html

Российского посла встретили овациями на инаугурации президента ЦАР

Российского посла встретили овациями на инаугурации президента ЦАР

Церемония инаугурации переизбранного президента Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостена Арканжа Туадеры прошла в столице страны городе Банги, сообщил РИА РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T17:08

2021-03-30T17:08

2021-03-30T23:18

россия

владимир титоренко (посол россии в цар )

цар

в мире

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ПАРИЖ, 30 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Церемония инаугурации переизбранного президента Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостена Арканжа Туадеры прошла в столице страны городе Банги, сообщил РИА Новости присутствовавший на церемонии посол России Владимир Титоренко."Когда во время представления гостей произнесли "посол России, представляющий президента России Владимира Путина", была целая волна оваций продолжительностью более минуты со стороны членов парламента, министров, лидеров политических партий и общественных организаций", - рассказал посол, говоря о церемонии инаугурации.По его словам, президент Туадера в своей речи пять раз обратил внимание на помощь России. Среди присутствовавших были президенты Судана и Бурунди; Камерун, Габон и Руанда были представлены премьер-министрами; Россия, Китай, США и ЕС были представлены на уровне послов, а от Франции был госсекретарь министерства иностранных дел, сказал глава российской дипмиссии в Банги.Восемнадцатого января Конституционный суд ЦАР огласил окончательные итоги президентских выборов 27 декабря 2020 года. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший 53,16% голосов в первом туре. За его ближайшего соперника – лидера партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жоржа Дологеле – проголосовали 21,9% избирателей. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги выборов - правительство сообщило о попытках мятежников атаковать Банги. Они захватили несколько населенных пунктов, часть из которых была освобождена.Накануне президентских и парламентских выборов 27 декабря 2020 года в ЦАР серьезно осложнилась военно-политическая обстановка. Незаконные вооруженные формирования при поддержке оппозиции предприняли шаги, направленные на срыв избирательного процесса. В ответ на просьбу центральноафриканских властей Россия направила в страну дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии, задействованных в обеспечении безопасности накануне и в ходе выборов, а также четыре вертолета Ми-8 с экипажами и обслуживающим инженерно-техническим персоналом. В январе Россия вывела вертолеты Минобороны из страны.

https://ria.ru/20210324/sammit-1602639898.html

https://ria.ru/20210323/tsar-1602450692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир титоренко (посол россии в цар ), цар, в мире