https://ria.ru/20210330/gruzoviki-1603390503.html

В промзоне на северо-востоке Москвы сгорели примерно 25 грузовиков

В промзоне на северо-востоке Москвы сгорели примерно 25 грузовиков

В промзоне на северо-востоке Москвы сгорели примерно 25 грузовых автомобилей, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T07:29

2021-03-30T07:29

2021-03-30T12:54

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В промзоне на северо-востоке Москвы сгорели примерно 25 грузовых автомобилей, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.Пожар на Стартовой улице начался около трех часов ночи, в 4:48 его полностью потушили. Площадь возгорания составила порядка 500 квадратных метров. Помимо грузовиков, в зоне горения находятся полуприцепы с дизельным топливом.По предварительным данным, причиной пожара мог быть умышленный поджог, заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210325/avtomobil-1602818859.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия