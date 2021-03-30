https://ria.ru/20210330/gruzoviki-1603390503.html
В промзоне на северо-востоке Москвы сгорели примерно 25 грузовиков
В промзоне на северо-востоке Москвы сгорели примерно 25 грузовиков
В промзоне на северо-востоке Москвы сгорели примерно 25 грузовых автомобилей, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T07:29
2021-03-30T07:29
2021-03-30T12:54
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В промзоне на северо-востоке Москвы сгорели примерно 25 грузовых автомобилей, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.Пожар на Стартовой улице начался около трех часов ночи, в 4:48 его полностью потушили. Площадь возгорания составила порядка 500 квадратных метров. Помимо грузовиков, в зоне горения находятся полуприцепы с дизельным топливом.По предварительным данным, причиной пожара мог быть умышленный поджог, заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210325/avtomobil-1602818859.html
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