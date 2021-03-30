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Туризм
https://ria.ru/20210330/gretsiya-1603434230.html
Названы минимальные цены на туры в Грецию на майские праздники
Названы минимальные цены на туры в Грецию на майские праздники
Купить путевку в Грецию на майские праздники можно, заплатив минимум 72 тысячи рублей за двоих, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T13:33
2021-03-30T15:50
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МОСКВА, 30 мар— РИА Новости. Купить путевку в Грецию на майские праздники можно, заплатив минимум 72 тысячи рублей за двоих, сообщает TourDom.ru.Наиболее бюджетные варианты – это отдых в апартаментах. Турпакет с вылетом из Москвы в Афины и с отдыхом на острове Эвия предлагается по цене – 72 тысячи рублей за двоих, без питания. Забронировать путевку в гостиницу категории "три звезды" возможно за 74 тысячи рублей. Например, за эти деньги можно поехать на курорт Лутраки.Планируя отдых на Крите в отеле категории "четыре звезды", нужно рассчитывать на бюджет от 100 тысяч рублей на двоих. Например, в 102 тысячи обойдется недельный тур в Херсониссосе с питанием – полупансион. Эксперты надеются, что действующий сейчас в Греции семидневный карантин для всех прибывающих в страну к майским праздникам будет отменен. Как и квота для россиян – не более четырех тысяч человек в неделю. Но массовое открытие гостиниц ожидается с середины мая, в начале месяца многие отели еще могут быть закрыты, предупреждают специалисты. Кроме того, важный вопрос – разрешение российскими авиавластями чартерных рейсов в ключевые для туризма аэропорты – Салоник и Ираклиона. В Греции готовы принимать лайнеры, которые будут ставить на маршруты туроператоры.
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куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, туристы, новости - туризм, крит (остров), москва, греция, афины

Названы минимальные цены на туры в Грецию на майские праздники

13:33 30.03.2021 (обновлено: 15:50 30.03.2021)
 
CC0 / jarmoluk / Пляж на острове Крит
Пляж на острове Крит - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
CC0 / jarmoluk /
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МОСКВА, 30 мар— РИА Новости. Купить путевку в Грецию на майские праздники можно, заплатив минимум 72 тысячи рублей за двоих, сообщает TourDom.ru.
Наиболее бюджетные варианты – это отдых в апартаментах. Турпакет с вылетом из Москвы в Афины и с отдыхом на острове Эвия предлагается по цене – 72 тысячи рублей за двоих, без питания. Забронировать путевку в гостиницу категории "три звезды" возможно за 74 тысячи рублей. Например, за эти деньги можно поехать на курорт Лутраки.
Планируя отдых на Крите в отеле категории "четыре звезды", нужно рассчитывать на бюджет от 100 тысяч рублей на двоих. Например, в 102 тысячи обойдется недельный тур в Херсониссосе с питанием – полупансион.
Эксперты надеются, что действующий сейчас в Греции семидневный карантин для всех прибывающих в страну к майским праздникам будет отменен. Как и квота для россиян – не более четырех тысяч человек в неделю.
Но массовое открытие гостиниц ожидается с середины мая, в начале месяца многие отели еще могут быть закрыты, предупреждают специалисты. Кроме того, важный вопрос – разрешение российскими авиавластями чартерных рейсов в ключевые для туризма аэропорты – Салоник и Ираклиона. В Греции готовы принимать лайнеры, которые будут ставить на маршруты туроператоры.
Отдых в Греции - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 08:00Туризм
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Туризмкуда можно лететьКоронавирус COVID-19куда поехатьТуризмтуристыНовости - ТуризмКрит (остров)МоскваГрецияАфины
 
 
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