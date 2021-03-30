https://ria.ru/20210330/golovokruzhenie-1603374662.html

О чем говорит внезапное головокружение?

О чем говорит внезапное головокружение?

Головокружение может говорить о разных проблемах в организме. С чем оно может быть связано и как понять, что пора обратиться к врачу, рассказал в интервью радио РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T04:20

2021-03-30T04:20

2021-03-30T04:56

александр будик

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Головокружение может говорить о разных проблемах в организме. С чем оно может быть связано и как понять, что пора обратиться к врачу, рассказал в интервью радио Sputnik невролог, нейрофизиолог, медицинский блогер Александр Будик.Иногда люди жалуются на то, что у них кружится голова, когда они, например, встают из-за стола. Беспокоиться по этому поводу не стоит, пояснил невролог. По его словам, такое кратковременное ощущение неустойчивости, конечно, не очень приятно, но вполне физиологично.А вот если при головокружении возникает ощущение вращения, это может говорить о проблемах с вестибулярным аппаратом. "Если головной мозг перестает правильно воспринимать информацию в силу той или иной патологии, возникает мнимое ощущение вращения, и тогда человеку нужно обратиться к неврологу", – сказал Будик.Он предупредил, что головокружение также может быть сигналом об очень серьезных заболеваниях и ситуациях, угрожающих жизни. В этом случае оно сопровождается грозными симптомами, при наличии которых следует срочно обращаться за медицинской помощью."Если говорить о каких-то жизнеугрожающих ситуациях, то это головокружение, которое сопровождается повышением температуры, головной болью, рвотой, нарушением работы рук или ног, когда слабость вдруг возникает. Какое-то длительное головокружение, если человек видит, что лицо его как-то перекосилось, какая-то асимметрия возникла, эти симптомы должны быть расценены как угрожающие, необходимо посетить невролога", – подчеркнул Будик.Как правило, при интенсивном головокружении человеку сразу нужно вызывать скорую, подчеркнул эксперт.

https://ria.ru/20210129/bol-1595062637.html

https://rsport.ria.ru/20210317/bol-1601607242.html

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александр будик, россия, здоровье, общество