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Фонтан "Золотой колос" на ВДНХ начали мыть после зимы

Фонтан "Золотой колос" на ВДНХ начали мыть после зимы

Фонтан "Золотой колос" на ВДНХ в Москве начали мыть после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T11:34

2021-03-30T11:34

2021-03-30T11:34

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городское хозяйство москвы

вднх

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Фонтан "Золотой колос" на ВДНХ в Москве начали мыть после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что после промывки проверят светильники вокруг фонтана и проведут пусконаладочные работы.Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что до конца апреля приведут в порядок после зимы около 2 тысяч объектов – мосты, транспортные тоннели, подземные и надземные остекленные пешеходные переходы, набережные и причалы, фонтаны и фонтанные комплексы, памятники.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, вднх, петр бирюков, москва, общество