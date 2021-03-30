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Фонтан "Золотой колос" на ВДНХ начали мыть после зимы
Фонтан "Золотой колос" на ВДНХ начали мыть после зимы
Фонтан "Золотой колос" на ВДНХ в Москве начали мыть после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T11:34
2021-03-30T11:34
2021-03-30T11:34
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Фонтан "Золотой колос" на ВДНХ в Москве начали мыть после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что после промывки проверят светильники вокруг фонтана и проведут пусконаладочные работы.Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что до конца апреля приведут в порядок после зимы около 2 тысяч объектов – мосты, транспортные тоннели, подземные и надземные остекленные пешеходные переходы, набережные и причалы, фонтаны и фонтанные комплексы, памятники.
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городское хозяйство москвы, вднх, петр бирюков, москва, общество