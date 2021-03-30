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Фонтан "Золотой колос" на ВДНХ начали мыть после зимы
Фонтан "Золотой колос" на ВДНХ начали мыть после зимы
Фонтан "Золотой колос" на ВДНХ в Москве начали мыть после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T11:34
2021-03-30T11:34
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вднх
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Фонтан "Золотой колос" на ВДНХ в Москве начали мыть после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что после промывки проверят светильники вокруг фонтана и проведут пусконаладочные работы.Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что до конца апреля приведут в порядок после зимы около 2 тысяч объектов – мосты, транспортные тоннели, подземные и надземные остекленные пешеходные переходы, набережные и причалы, фонтаны и фонтанные комплексы, памятники.
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РИА Новости
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городское хозяйство москвы, вднх, петр бирюков, москва, общество

Фонтан "Золотой колос" на ВДНХ начали мыть после зимы

11:34 30.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонсервация фонтана "Золотой колос" на ВДНХ
Консервация фонтана Золотой колос на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Фонтан "Золотой колос" на ВДНХ в Москве начали мыть после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сегодня начинаем промывку после зимы фонтана "Золотой колос" на ВДНХ. Все работы выполним за 4 дня. Сооружение высотой 16 метров расположено в центре Третьего Каменского пруда. Сегодня промышленные альпинисты промоют верхушку фонтана, а завтра специалисты приступят к очистке нижней части сооружения, фигур в виде рога изобилия и гранитного постамента. Смальту натрут спецраствором с помощью мягких щеточек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после промывки проверят светильники вокруг фонтана и проведут пусконаладочные работы.
Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что до конца апреля приведут в порядок после зимы около 2 тысяч объектов – мосты, транспортные тоннели, подземные и надземные остекленные пешеходные переходы, набережные и причалы, фонтаны и фонтанные комплексы, памятники.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыВДНХПетр БирюковМоскваОбщество
 
 
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