https://ria.ru/20210330/finlyandiya-1603356393.html

В Финляндии установлен мировой рекорд по дайвингу подо льдом

В Финляндии установлен мировой рекорд по дайвингу подо льдом

В Финляндии установлен мировой рекорд по самому длинному фридайвингу подо льдом, сообщает Upi. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T03:14

2021-03-30T03:14

2021-03-30T10:20

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туризм

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Финляндии установлен мировой рекорд по самому длинному фридайвингу подо льдом, сообщает Upi.36-летний Артур Гарен-Боэри, пятикратный чемпион по фридайвингу, проплыл подо льдом 175 метров (394 фута). Удерживая дыхание почти три минуты, он преодолел это расстояние без ластов и перчаток.Таким образом, он уверенно побил рекорд чеха Давида Венцля, установленный им 23 февраля. Тот проплыл подо льдом 80,9 метра. Непосредственно перед самим заплывом Гарен-Боэри сделал разминку, выполнив комплекс упражнений на тренировку дыхания.

https://ria.ru/20210329/koreya-1602679438.html

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туризм, франция, финляндия, рекорды