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В Финляндии установлен мировой рекорд по дайвингу подо льдом
В Финляндии установлен мировой рекорд по дайвингу подо льдом
В Финляндии установлен мировой рекорд по самому длинному фридайвингу подо льдом, сообщает Upi. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T03:14
2021-03-30T10:20
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Финляндии установлен мировой рекорд по самому длинному фридайвингу подо льдом, сообщает Upi.36-летний Артур Гарен-Боэри, пятикратный чемпион по фридайвингу, проплыл подо льдом 175 метров (394 фута). Удерживая дыхание почти три минуты, он преодолел это расстояние без ластов и перчаток.Таким образом, он уверенно побил рекорд чеха Давида Венцля, установленный им 23 февраля. Тот проплыл подо льдом 80,9 метра. Непосредственно перед самим заплывом Гарен-Боэри сделал разминку, выполнив комплекс упражнений на тренировку дыхания.
https://ria.ru/20210329/koreya-1602679438.html
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туризм, франция, финляндия, рекорды

В Финляндии установлен мировой рекорд по дайвингу подо льдом

03:14 30.03.2021 (обновлено: 10:20 30.03.2021)
 
© AFP 2021 / Olivier MorinФранцузский фридайвер Артур Гарен-Боэри во время тренировки рекордного заплыва подо льдом в Финляндии
Французский фридайвер Артур Гарен-Боэри во время тренировки рекордного заплыва подо льдом в Финляндии - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© AFP 2021 / Olivier Morin
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Финляндии установлен мировой рекорд по самому длинному фридайвингу подо льдом, сообщает Upi.
36-летний Артур Гарен-Боэри, пятикратный чемпион по фридайвингу, проплыл подо льдом 175 метров (394 фута). Удерживая дыхание почти три минуты, он преодолел это расстояние без ластов и перчаток.
Таким образом, он уверенно побил рекорд чеха Давида Венцля, установленный им 23 февраля. Тот проплыл подо льдом 80,9 метра.
Непосредственно перед самим заплывом Гарен-Боэри сделал разминку, выполнив комплекс упражнений на тренировку дыхания.
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