Благотворительный фестиваль "Кошки-Мышки" пройдет 10 апреля в Москве
© Фото : предоставлено Фондом помощи бездомным животным "Рэй"Благотворительный фестиваль "Кошки-мышки - 2021"
© Фото : предоставлено Фондом помощи бездомным животным "Рэй"
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Благотворительный фестиваль "Кошки-Мышки —2021", посвященный гуманному отношению к домашним питомцам, проведет Фонд помощи бездомным животным "РЭЙ" 10 апреля в Москве. В акции будут участвовать не только кошки, но и хорьки, декоративные крысы, мыши и морские свинки. Любое животное можно будет забрать домой совершенно бесплатно.
В программе фестиваля, который состоится в ТЦ "Ривьера" в субботу, будет не только выставка животных из приютов, но и полезные лекции от зоопсихологов, Школа юного ветеринара, благотворительный маркет, бесплатная лотерея, увлекательные мастер-классы и многое другое.
© Фото : предоставлено Фондом помощи бездомным животным "Рэй"Благотворительный фестиваль "Кошки-мышки - 2021"
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Благотворительный фестиваль "Кошки-мышки - 2021"
© Фото : предоставлено Фондом помощи бездомным животным "Рэй"
© Фото : предоставлено Фондом помощи бездомным животным "Рэй"Благотворительный фестиваль "Кошки-мышки - 2021"
2 из 5
Благотворительный фестиваль "Кошки-мышки - 2021"
© Фото : предоставлено Фондом помощи бездомным животным "Рэй"
© Фото : предоставлено Фондом помощи бездомным животным "Рэй"Благотворительный фестиваль "Кошки-мышки - 2021"
3 из 5
Благотворительный фестиваль "Кошки-мышки - 2021"
© Фото : предоставлено Фондом помощи бездомным животным "Рэй"
© Фото : предоставлено Фондом помощи бездомным животным "Рэй"Благотворительный фестиваль "Кошки-мышки - 2021"
4 из 5
Благотворительный фестиваль "Кошки-мышки - 2021"
© Фото : предоставлено Фондом помощи бездомным животным "Рэй"
© Фото : предоставлено Фондом помощи бездомным животным "Рэй"Благотворительный фестиваль "Кошки-мышки - 2021"
5 из 5
Благотворительный фестиваль "Кошки-мышки - 2021"
© Фото : предоставлено Фондом помощи бездомным животным "Рэй"
1 из 5
Благотворительный фестиваль "Кошки-мышки - 2021"
© Фото : предоставлено Фондом помощи бездомным животным "Рэй"
2 из 5
Благотворительный фестиваль "Кошки-мышки - 2021"
© Фото : предоставлено Фондом помощи бездомным животным "Рэй"
3 из 5
Благотворительный фестиваль "Кошки-мышки - 2021"
© Фото : предоставлено Фондом помощи бездомным животным "Рэй"
4 из 5
Благотворительный фестиваль "Кошки-мышки - 2021"
© Фото : предоставлено Фондом помощи бездомным животным "Рэй"
5 из 5
Благотворительный фестиваль "Кошки-мышки - 2021"
© Фото : предоставлено Фондом помощи бездомным животным "Рэй"
Фестиваль проходит уже в третий раз, но в этом году он запланирован накануне Дня космонавтики, поэтому весь антураж на мероприятии будет немного космическим: специальные гости – коты и кошки, которых часто подозревают в инопланетном происхождении; площадка Cyber Space в современном лаконичном хай-тек стиле; космическая навигация по зонам фестиваля, названным в честь созвездий, а также увлекательные конкурсы с космическим уклоном.
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Гости фестиваля могут принести подарки для животных из приютов, со списком необходимых вещей можно ознакомиться на сайте фестиваля. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Фонд помощи бездомным животным "РЭЙ" поддерживает более 40 приютов в Москве и Московской области, в которых проживают более 16 000 животных. Все средства, пожертвованные гостями на фестивале "Кошки-Мышки", будут направлены в благотворительный фонд "РЭЙ" на помощь бездомным животным.
Фестиваль пройдет 10 апреля, в субботу, по адресу: Москва, ул. Автозаводская, 18, ТЦ "Ривьера", 2-й этаж, площадка "Cyber Space" (м. Автозаводская), 11:00-19:00.