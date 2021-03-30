https://ria.ru/20210330/festival-1603516105.html

Благотворительный фестиваль "Кошки-Мышки" пройдет 10 апреля в Москве

Благотворительный фестиваль "Кошки-Мышки" пройдет 10 апреля в Москве

Благотворительный фестиваль "Кошки-Мышки —2021", посвященный гуманному отношению к домашним питомцам, проведет Фонд помощи бездомным животным "РЭЙ" 10 апреля в... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T18:56

2021-03-30T18:56

2021-03-30T18:56

кошки

домашние животные

благотворительность

бездомные животные

москва

общество

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Благотворительный фестиваль "Кошки-Мышки —2021", посвященный гуманному отношению к домашним питомцам, проведет Фонд помощи бездомным животным "РЭЙ" 10 апреля в Москве. В акции будут участвовать не только кошки, но и хорьки, декоративные крысы, мыши и морские свинки. Любое животное можно будет забрать домой совершенно бесплатно.В программе фестиваля, который состоится в ТЦ "Ривьера" в субботу, будет не только выставка животных из приютов, но и полезные лекции от зоопсихологов, Школа юного ветеринара, благотворительный маркет, бесплатная лотерея, увлекательные мастер-классы и многое другое. Фестиваль проходит уже в третий раз, но в этом году он запланирован накануне Дня космонавтики, поэтому весь антураж на мероприятии будет немного космическим: специальные гости – коты и кошки, которых часто подозревают в инопланетном происхождении; площадка Cyber Space в современном лаконичном хай-тек стиле; космическая навигация по зонам фестиваля, названным в честь созвездий, а также увлекательные конкурсы с космическим уклоном. Гости фестиваля могут принести подарки для животных из приютов, со списком необходимых вещей можно ознакомиться на сайте фестиваля. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.Фонд помощи бездомным животным "РЭЙ" поддерживает более 40 приютов в Москве и Московской области, в которых проживают более 16 000 животных. Все средства, пожертвованные гостями на фестивале "Кошки-Мышки", будут направлены в благотворительный фонд "РЭЙ" на помощь бездомным животным. Фестиваль пройдет 10 апреля, в субботу, по адресу: Москва, ул. Автозаводская, 18, ТЦ "Ривьера", 2-й этаж, площадка "Cyber Space" (м. Автозаводская), 11:00-19:00.

https://ria.ru/20200324/1569082384.html

https://ria.ru/20210329/blagotvoritelnost-1603294336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кошки, домашние животные, благотворительность, бездомные животные, москва, общество