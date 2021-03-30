https://ria.ru/20210330/ekipazh-1603521433.html

SpaceX укомплектовала первый гражданский экипаж для полета в космос

SpaceX укомплектовала первый гражданский экипаж для полета в космос

Экипаж первого полностью коммерческого полета в космос корабля Crew Dragon полностью укомплектован, названы имена третьего и четвертого астронавтов, сообщается... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T19:25

2021-03-30T19:25

2021-03-30T20:31

наука

dragon spacex

космос - риа наука

наса

spacex

lockheed martin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586297159_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_bd61f5d00f07b96a9d750a3373d6dd4e.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Экипаж первого полностью коммерческого полета в космос корабля Crew Dragon полностью укомплектован, названы имена третьего и четвертого астронавтов, сообщается на сайте миссии Inspiration4.В начале февраля компания SpaceX сообщила, что до конца года новейший корабль Crew Dragon совершит первый в истории полет без профессиональных астронавтов на борту. Сообщалось, что в миссию Inspiration4 войдут четыре космических туриста. Имена двух из них уже были названы: бизнесмен Джаред Исаакман – командир миссии и медик Хейли Арсенокс – бортовой врач.Третьим членом экипажа станет исследовательница Ниас Проктор. В 2009 году она безуспешно пыталась пройти отбор для космических полетов в рамках НАСА. В 2017 году она сотрудничала с программой космического ведомства по имитации полета на Марс. Она будет пилотом миссии и помощником командира.Кристофер Семброски, ветеран ВВС и сотрудник корпорации Lockheed Martin, будет выполнять обязанности бортинженера.Каждое из четырех мест на корабле носит свое название: "Лидерство", "Надежда", "Великодушие" и "Процветание".Сообщается, что полет туристического рейса Crew Dragon на низкой околоземной орбите около 540 километров состоится не раньше 15 сентября 2021 года и будет продолжаться около трех дней. SpaceX будет осуществлять контроль над полетом каждые 90 минут - время одного витка вокруг Земли. Корабль стартует с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

https://ria.ru/20210330/uchenye-1603492546.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

dragon spacex, космос - риа наука, наса, spacex, lockheed martin