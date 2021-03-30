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Наука
https://ria.ru/20210330/ekipazh-1603521433.html
SpaceX укомплектовала первый гражданский экипаж для полета в космос
SpaceX укомплектовала первый гражданский экипаж для полета в космос
Экипаж первого полностью коммерческого полета в космос корабля Crew Dragon полностью укомплектован, названы имена третьего и четвертого астронавтов, сообщается... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T19:25
2021-03-30T20:31
наука
dragon spacex
космос - риа наука
наса
spacex
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Экипаж первого полностью коммерческого полета в космос корабля Crew Dragon полностью укомплектован, названы имена третьего и четвертого астронавтов, сообщается на сайте миссии Inspiration4.В начале февраля компания SpaceX сообщила, что до конца года новейший корабль Crew Dragon совершит первый в истории полет без профессиональных астронавтов на борту. Сообщалось, что в миссию Inspiration4 войдут четыре космических туриста. Имена двух из них уже были названы: бизнесмен Джаред Исаакман – командир миссии и медик Хейли Арсенокс – бортовой врач.Третьим членом экипажа станет исследовательница Ниас Проктор. В 2009 году она безуспешно пыталась пройти отбор для космических полетов в рамках НАСА. В 2017 году она сотрудничала с программой космического ведомства по имитации полета на Марс. Она будет пилотом миссии и помощником командира.Кристофер Семброски, ветеран ВВС и сотрудник корпорации Lockheed Martin, будет выполнять обязанности бортинженера.Каждое из четырех мест на корабле носит свое название: "Лидерство", "Надежда", "Великодушие" и "Процветание".Сообщается, что полет туристического рейса Crew Dragon на низкой околоземной орбите около 540 километров состоится не раньше 15 сентября 2021 года и будет продолжаться около трех дней. SpaceX будет осуществлять контроль над полетом каждые 90 минут - время одного витка вокруг Земли. Корабль стартует с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
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dragon spacex, космос - риа наука, наса, spacex, lockheed martin

SpaceX укомплектовала первый гражданский экипаж для полета в космос

19:25 30.03.2021 (обновлено: 20:31 30.03.2021)
 
© NASAКосмический корабль Crew Dragon перед стыковкой с Международной космической станцией
Космический корабль Crew Dragon перед стыковкой с Международной космической станцией - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© NASA
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Экипаж первого полностью коммерческого полета в космос корабля Crew Dragon полностью укомплектован, названы имена третьего и четвертого астронавтов, сообщается на сайте миссии Inspiration4.
В начале февраля компания SpaceX сообщила, что до конца года новейший корабль Crew Dragon совершит первый в истории полет без профессиональных астронавтов на борту. Сообщалось, что в миссию Inspiration4 войдут четыре космических туриста. Имена двух из них уже были названы: бизнесмен Джаред Исаакман – командир миссии и медик Хейли Арсенокс – бортовой врач.
Третьим членом экипажа станет исследовательница Ниас Проктор. В 2009 году она безуспешно пыталась пройти отбор для космических полетов в рамках НАСА. В 2017 году она сотрудничала с программой космического ведомства по имитации полета на Марс. Она будет пилотом миссии и помощником командира.
Кристофер Семброски, ветеран ВВС и сотрудник корпорации Lockheed Martin, будет выполнять обязанности бортинженера.
Каждое из четырех мест на корабле носит свое название: "Лидерство", "Надежда", "Великодушие" и "Процветание".
Сообщается, что полет туристического рейса Crew Dragon на низкой околоземной орбите около 540 километров состоится не раньше 15 сентября 2021 года и будет продолжаться около трех дней. SpaceX будет осуществлять контроль над полетом каждые 90 минут - время одного витка вокруг Земли. Корабль стартует с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
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