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Москвичам пообещали дождливую последнюю ночь марта
Москвичам пообещали дождливую последнюю ночь марта
Ночь с 30 на 31 марта в Москве будет очень дождливой, выпадет до 25% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:07
2021-03-30T14:07
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ночь с 30 на 31 марта в Москве будет очень дождливой, выпадет до 25% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Как уточнил ученый, дожди принесет с собой циклон, который сменит в столичном регионе антициклон.
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погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Москвичам пообещали дождливую последнюю ночь марта

14:07 30.03.2021
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийПрохожие в центре Москвы
Прохожие в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ночь с 30 на 31 марта в Москве будет очень дождливой, выпадет до 25% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"К вечеру осадки, сначала небольшие, а затем умеренные. Ночь будет дождливая. В разных регионах Москвы и области выпадет от 4 до 10 миллиметров осадков. Это много для марта. Март – это самый сухой месяц. 20-25% от нормы выпадет в последнюю ночь марта", - сказал Вильфанд.

Как уточнил ученый, дожди принесет с собой циклон, который сменит в столичном регионе антициклон.
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