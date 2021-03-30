https://ria.ru/20210330/dozhd-1603451197.html

Москвичам пообещали дождливую последнюю ночь марта

Москвичам пообещали дождливую последнюю ночь марта

Ночь с 30 на 31 марта в Москве будет очень дождливой, выпадет до 25% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T14:07

2021-03-30T14:07

2021-03-30T14:07

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571767024_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_9927f899489beced197134907baf875c.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ночь с 30 на 31 марта в Москве будет очень дождливой, выпадет до 25% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Как уточнил ученый, дожди принесет с собой циклон, который сменит в столичном регионе антициклон.

https://ria.ru/20210327/vesna-1603080397.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество