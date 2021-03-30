https://ria.ru/20210330/dozhd-1603451197.html
Москвичам пообещали дождливую последнюю ночь марта
Москвичам пообещали дождливую последнюю ночь марта
Ночь с 30 на 31 марта в Москве будет очень дождливой, выпадет до 25% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:07
2021-03-30T14:07
2021-03-30T14:07
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ночь с 30 на 31 марта в Москве будет очень дождливой, выпадет до 25% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Как уточнил ученый, дожди принесет с собой циклон, который сменит в столичном регионе антициклон.
https://ria.ru/20210327/vesna-1603080397.html
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погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество