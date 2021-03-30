ЛНР обвинила Киев во лжи при обсуждении вопроса выплат пенсионерам
ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской Народной Республики на минских переговорах Мария Ковшарь обвинила Киев во лжи при обсуждении вопроса выплат пенсионерам, проживающим на территории республик Донбасса.
Ранее во вторник прошли переговоры подгрупп контактной группы по Донбассу.
"Завершилось заседание подгруппы по вопросам экономики и восстановления. В центре внимания в этот раз был вопрос выплаты пенсий маломобильным пенсионерам, для чего были приглашены представители Международного Комитета Красного Креста (МККК)", - заявила Ковшарь журналистам.
Она уточнила, что ранее представители МККК вносили свои предложения для решения этой проблемы.
"Однако в ходе обсуждения украинская сторона представила ложную информацию в части разработанного якобы совместно с МККК механизма, что было опровергнуто представителем МККК", - пояснила пресс-секретарь делегации ЛНР.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.