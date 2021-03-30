https://ria.ru/20210330/donbass-1603516321.html

ЛНР обвинила Киев во лжи при обсуждении вопроса выплат пенсионерам

ЛНР обвинила Киев во лжи при обсуждении вопроса выплат пенсионерам

Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской Народной Республики на минских переговорах Мария Ковшарь обвинила Киев во лжи при обсуждении вопроса... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T18:45

2021-03-30T18:45

2021-03-30T18:45

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

международный комитет красного креста (мккк)

оон

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/133718/69/1337186980_0:101:2000:1226_1920x0_80_0_0_e98ed276f6cab60b220284463d448dcf.jpg

ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской Народной Республики на минских переговорах Мария Ковшарь обвинила Киев во лжи при обсуждении вопроса выплат пенсионерам, проживающим на территории республик Донбасса.Ранее во вторник прошли переговоры подгрупп контактной группы по Донбассу."Завершилось заседание подгруппы по вопросам экономики и восстановления. В центре внимания в этот раз был вопрос выплаты пенсий маломобильным пенсионерам, для чего были приглашены представители Международного Комитета Красного Креста (МККК)", - заявила Ковшарь журналистам.Она уточнила, что ранее представители МККК вносили свои предложения для решения этой проблемы.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210328/donbass-1603203001.html

https://ria.ru/20210330/poroshenko-1603488984.html

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, международный комитет красного креста (мккк), оон, украина, в мире