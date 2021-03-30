https://ria.ru/20210330/chs-1603388722.html
В СахГУ ввели режим ЧС после гибели студентов от удара током
В СахГУ ввели режим ЧС после гибели студентов от удара током
В Сахалинском государственном университете, где от удара током в общежитии погибли двое студентов, введен режим ЧС, сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T05:44
2021-03-30T05:44
2021-03-30T05:44
россия
валерий лимаренко
южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мар - РИА Новости. В Сахалинском государственном университете, где от удара током в общежитии погибли двое студентов, введен режим ЧС, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что утром в пятницу в одном из общежитий СахГУ мёртвыми были обнаружены двое студентов 18 и 19 лет с факультета физики и математики. Трагедия произошла в ночь на пятницу в общежитии. Один из студентов пошёл в душевую, где его ударило током, на крики прибежал сосед, попытался помочь, но сам стал второй жертвой удара электротоком.Следственный комитет сообщил, что к трагедии привела неправильная установка электроводонагревателя. Арестован директор департамента СахГУ, отвечавшего за имущественный комплекс вуза. Студентов, проживающих в этом и соседнем общежитии, расселили по соцучреждениям и перевели на дистанционное обучение.По словам врио ректора, дистанционное обучение сохранится до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность проживания в общежитиях. По каждому из них определен перечень технических мероприятий."Исправим проблемы, которые уже выявлены. Эксперты продолжают искать нарушения, которые не увидели во время первичного осмотра", - приводит пресс-служба слова Ганченковой из её отчёта губернатору.Глава региона Валерий Лимаренко отметил, что хоть университет относится к федеральному Министерству науки и высшего образования, область будет помогать в решении его проблем."Случилась страшная трагедия, и сейчас важно извлечь уроки. Студенты должны ощущать себя в безопасности. Помогать в решении его (университета) проблем - это наша компетенция, потому что в нем учатся наши дети" , - цитирует пресс-служба Лимаренко.
https://ria.ru/20210326/student-1602933067.html
https://ria.ru/20210130/iphone-1595226844.html
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россия, валерий лимаренко, южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мар - РИА Новости. В Сахалинском государственном университете, где от удара током в общежитии погибли двое студентов, введен режим ЧС, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
"В университете введен режим ЧС. В жилых корпусах ведутся работы по энергоснабжению. Также решается вопрос подключения зданий к городским сетям горячего водоснабжения. В случае, если это окажется невозможным, в них установят новые водонагреватели", - говорится в релизе со ссылкой на врио ректора Марию Ганченкову.
Ранее сообщалось, что утром в пятницу в одном из общежитий СахГУ мёртвыми были обнаружены двое студентов 18 и 19 лет с факультета физики и математики. Трагедия произошла в ночь на пятницу в общежитии. Один из студентов пошёл в душевую, где его ударило током, на крики прибежал сосед, попытался помочь, но сам стал второй жертвой удара электротоком.
Следственный комитет сообщил, что к трагедии привела неправильная установка электроводонагревателя. Арестован директор департамента СахГУ, отвечавшего за имущественный комплекс вуза. Студентов, проживающих в этом и соседнем общежитии, расселили по соцучреждениям и перевели на дистанционное обучение.
По словам врио ректора, дистанционное обучение сохранится до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность проживания в общежитиях. По каждому из них определен перечень технических мероприятий.
"Исправим проблемы, которые уже выявлены. Эксперты продолжают искать нарушения, которые не увидели во время первичного осмотра", - приводит пресс-служба слова Ганченковой из её отчёта губернатору.
Глава региона Валерий Лимаренко
отметил, что хоть университет относится к федеральному Министерству науки и высшего образования, область будет помогать в решении его проблем.
"Случилась страшная трагедия, и сейчас важно извлечь уроки. Студенты должны ощущать себя в безопасности. Помогать в решении его (университета) проблем - это наша компетенция, потому что в нем учатся наши дети" , - цитирует пресс-служба Лимаренко.