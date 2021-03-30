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Голикова оценила потенциал увеличения численности населения
Голикова оценила потенциал увеличения численности населения
Потенциал увеличения численности российского населения не исчерпан, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:24
2021-03-30T15:24
2021-03-30T15:24
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Потенциал увеличения численности российского населения не исчерпан, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Голикова добавила, что анализируются региональные практики, статистические данные и на основе этого формулируются предложения.Она отметила, что пандемия внесла коррективы, но, как и все меры демографического характера, меры, принятые в 2020 году, будут иметь отложенный эффект.По ее словам, набор мероприятий, который сейчас реализуется и в рамках национальных проектов "Демография" и "Здравоохранение" требует своего усиления. Голикова заявила, что ей импонирует предложенный медиками междисциплинарный подход.
https://ria.ru/20201016/naselenie-1580103755.html
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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
Потенциал увеличения численности российского населения не исчерпан, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
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"Мы все-таки рассматриваем вопрос, несмотря на все сложности, увеличения численности российского населения и российских граждан. Хочу еще раз подчеркнуть, что потенциал у нас не исчерпан", - заявила она в ходе заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
Голикова добавила, что анализируются региональные практики, статистические данные и на основе этого формулируются предложения.
Она отметила, что пандемия внесла коррективы, но, как и все меры демографического характера, меры, принятые в 2020 году, будут иметь отложенный эффект.
По ее словам, набор мероприятий, который сейчас реализуется и в рамках национальных проектов "Демография" и "Здравоохранение" требует своего усиления. Голикова заявила, что ей импонирует предложенный медиками междисциплинарный подход.