https://ria.ru/20210330/chislennost-1603469334.html

Голикова оценила потенциал увеличения численности населения

Голикова оценила потенциал увеличения численности населения

Потенциал увеличения численности российского населения не исчерпан, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T15:24

2021-03-30T15:24

2021-03-30T15:24

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Потенциал увеличения численности российского населения не исчерпан, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Голикова добавила, что анализируются региональные практики, статистические данные и на основе этого формулируются предложения.Она отметила, что пандемия внесла коррективы, но, как и все меры демографического характера, меры, принятые в 2020 году, будут иметь отложенный эффект.По ее словам, набор мероприятий, который сейчас реализуется и в рамках национальных проектов "Демография" и "Здравоохранение" требует своего усиления. Голикова заявила, что ей импонирует предложенный медиками междисциплинарный подход.

https://ria.ru/20201016/naselenie-1580103755.html

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2021

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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество