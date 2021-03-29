https://ria.ru/20210329/zhirinovskiy-1603334706.html
Жириновский предложил отказаться от Совета Федерации
Жириновский предложил отказаться от Совета Федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отказаться от Совета Федерации и управление в России сделать централизованным. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T17:12
2021-03-29T17:12
2021-03-29T17:12
россия
совет федерации рф
лдпр
владимир жириновский
политика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отказаться от Совета Федерации и управление в России сделать централизованным."Совет Федерации вообще не нужен. Россия - унитарное государство, если будем развивать федерацию, - нам конец, русские везде будут в меньшинстве. Нам нужно централизованное государство, называться должно просто "Россия", - сказал Жириновский на круглом столе в Госдуме.
https://ria.ru/20210327/zhirinovskiy-1603091464.html
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