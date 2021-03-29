https://ria.ru/20210329/zhirinovskiy-1603334706.html

Жириновский предложил отказаться от Совета Федерации

Жириновский предложил отказаться от Совета Федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отказаться от Совета Федерации и управление в России сделать централизованным. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T17:12

2021-03-29T17:12

2021-03-29T17:12

россия

совет федерации рф

лдпр

владимир жириновский

политика

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отказаться от Совета Федерации и управление в России сделать централизованным."Совет Федерации вообще не нужен. Россия - унитарное государство, если будем развивать федерацию, - нам конец, русские везде будут в меньшинстве. Нам нужно централизованное государство, называться должно просто "Россия", - сказал Жириновский на круглом столе в Госдуме.

https://ria.ru/20210327/zhirinovskiy-1603091464.html

россия

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2021

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россия, совет федерации рф, лдпр, владимир жириновский, политика