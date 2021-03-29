Жириновский предложил построить новый канал вместо Суэцкого
15:18 29.03.2021 (обновлено: 18:58 29.03.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Суэцкий канал, который в течение нескольких дней был заблокирован севшим на мель контейнеровозом, не надежен и выступил за строительство нового канала - из Персидского залива в Каспийское море.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров на прошлой неделе сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. В понедельник президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что операция по снятию с мели контейнеровоза успешно завершена.
"Очередная блокировка Суэцкого канала доказывает его ненадёжность. Поэтому было бы лучше вместе с Ираном построить канал из Персидского залива в Каспийское море. Сухогрузы принимать в Астрахани, а дальше по железной дороге везти товары в Европу", - написал Жириновский в Twitter в понедельник.