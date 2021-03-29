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Жириновский предложил построить новый канал вместо Суэцкого
Жириновский предложил построить новый канал вместо Суэцкого
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Суэцкий канал, который в течение нескольких дней был заблокирован севшим на мель контейнеровозом, не надежен и... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T15:18
2021-03-29T18:58
суэцкий канал
персидский залив
каспийское море
абдель фаттах ас-сиси
владимир жириновский
в мире
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Суэцкий канал, который в течение нескольких дней был заблокирован севшим на мель контейнеровозом, не надежен и выступил за строительство нового канала - из Персидского залива в Каспийское море.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров на прошлой неделе сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. В понедельник президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что операция по снятию с мели контейнеровоза успешно завершена.
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суэцкий канал, персидский залив, каспийское море, абдель фаттах ас-сиси, владимир жириновский, в мире

Жириновский предложил построить новый канал вместо Суэцкого

15:18 29.03.2021 (обновлено: 18:58 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Суэцкий канал, который в течение нескольких дней был заблокирован севшим на мель контейнеровозом, не надежен и выступил за строительство нового канала - из Персидского залива в Каспийское море.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров на прошлой неделе сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. В понедельник президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что операция по снятию с мели контейнеровоза успешно завершена.

"Очередная блокировка Суэцкого канала доказывает его ненадёжность. Поэтому было бы лучше вместе с Ираном построить канал из Персидского залива в Каспийское море. Сухогрузы принимать в Астрахани, а дальше по железной дороге везти товары в Европу", - написал Жириновский в Twitter в понедельник.

Буксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
Вчера, 08:38
Минэнерго оценило влияние ситуации в Суэцком канале на поставки нефти
 
Суэцкий каналПерсидский заливКаспийское мореАбдель Фаттах ас-СисиВладимир ЖириновскийВ мире
 
 
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