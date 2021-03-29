https://ria.ru/20210329/zhirinovskiy-1603308742.html

Жириновский предложил построить новый канал вместо Суэцкого

Жириновский предложил построить новый канал вместо Суэцкого

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Суэцкий канал, который в течение нескольких дней был заблокирован севшим на мель контейнеровозом, не надежен и... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T15:18

2021-03-29T15:18

2021-03-29T18:58

суэцкий канал

персидский залив

каспийское море

абдель фаттах ас-сиси

владимир жириновский

в мире

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Суэцкий канал, который в течение нескольких дней был заблокирован севшим на мель контейнеровозом, не надежен и выступил за строительство нового канала - из Персидского залива в Каспийское море.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров на прошлой неделе сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. В понедельник президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что операция по снятию с мели контейнеровоза успешно завершена.

https://ria.ru/20210329/postavki-1603242196.html

суэцкий канал

персидский залив

каспийское море

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

суэцкий канал, персидский залив, каспийское море, абдель фаттах ас-сиси, владимир жириновский, в мире