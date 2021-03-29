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Жириновский считает, что маски останутся "на все времена"
Жириновский считает, что маски останутся "на все времена"
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский возмутился, что 70% членов ЦИК не соблюдают масочный режим, и выразил мнение, что маски придется носить не только во... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T14:44
2021-03-29T14:44
элла памфилова
лдпр
владимир жириновский
политика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский возмутился, что 70% членов ЦИК не соблюдают масочный режим, и выразил мнение, что маски придется носить не только во время пандемии, но и всегда."Приятно, что пять членов ЦИК соблюдают масочный режим - все-таки 30%. Но они отвечают за страну", - добавил лидер ЛДПР.Он также отметил, что "та страна станет быстрее здоровой, которая будет соблюдать масочный режим".Глава ЦИК Элла Памфилова в ответ на замечание Жириновского сообщила о наличии прививок у членов ЦИК.О том, что она привита от коронавируса, Памфилова сообщила в конце февраля.Сам Жириновский был на заседании в маске, но снял ее только на время выступления, как и остальные спикеры, выходящие к трибуне.
https://ria.ru/20210301/maski-1599445218.html
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элла памфилова, лдпр, владимир жириновский, политика

Жириновский считает, что маски останутся "на все времена"

14:44 29.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский возмутился, что 70% членов ЦИК не соблюдают масочный режим, и выразил мнение, что маски придется носить не только во время пандемии, но и всегда.
"Могли бы все 100% сидеть в масках и запомнить, что маски - это не на период пандемии, на все времена теперь уже", - заявил Жириновский в понедельник, выступая на первом заседании Центризбиркома в новом составе.
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"Приятно, что пять членов ЦИК соблюдают масочный режим - все-таки 30%. Но они отвечают за страну", - добавил лидер ЛДПР.
Он также отметил, что "та страна станет быстрее здоровой, которая будет соблюдать масочный режим".
Глава ЦИК Элла Памфилова в ответ на замечание Жириновского сообщила о наличии прививок у членов ЦИК.
"Масочный режим мы все соблюдаем, просто кто сидит, мы делали прививку, можем позволить в общении с собой все снимать, кто сидит за столом", - сказала она.
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О том, что она привита от коронавируса, Памфилова сообщила в конце февраля.
Сам Жириновский был на заседании в маске, но снял ее только на время выступления, как и остальные спикеры, выходящие к трибуне.
 
Элла ПамфиловаЛДПРВладимир ЖириновскийПолитика
 
 
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