Жириновский считает, что маски останутся "на все времена"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский возмутился, что 70% членов ЦИК не соблюдают масочный режим, и выразил мнение, что маски придется носить не только во время пандемии, но и всегда.
"Могли бы все 100% сидеть в масках и запомнить, что маски - это не на период пандемии, на все времена теперь уже", - заявил Жириновский в понедельник, выступая на первом заседании Центризбиркома в новом составе.
"Приятно, что пять членов ЦИК соблюдают масочный режим - все-таки 30%. Но они отвечают за страну", - добавил лидер ЛДПР.
Он также отметил, что "та страна станет быстрее здоровой, которая будет соблюдать масочный режим".
Глава ЦИК Элла Памфилова в ответ на замечание Жириновского сообщила о наличии прививок у членов ЦИК.
"Масочный режим мы все соблюдаем, просто кто сидит, мы делали прививку, можем позволить в общении с собой все снимать, кто сидит за столом", - сказала она.
О том, что она привита от коронавируса, Памфилова сообщила в конце февраля.
Сам Жириновский был на заседании в маске, но снял ее только на время выступления, как и остальные спикеры, выходящие к трибуне.