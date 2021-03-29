https://ria.ru/20210329/zhirinovskiy-1603303070.html

Жириновский считает, что маски останутся "на все времена"

Жириновский считает, что маски останутся "на все времена"

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский возмутился, что 70% членов ЦИК не соблюдают масочный режим, и выразил мнение, что маски придется носить не только во... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T14:44

2021-03-29T14:44

2021-03-29T14:44

элла памфилова

лдпр

владимир жириновский

политика

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский возмутился, что 70% членов ЦИК не соблюдают масочный режим, и выразил мнение, что маски придется носить не только во время пандемии, но и всегда."Приятно, что пять членов ЦИК соблюдают масочный режим - все-таки 30%. Но они отвечают за страну", - добавил лидер ЛДПР.Он также отметил, что "та страна станет быстрее здоровой, которая будет соблюдать масочный режим".Глава ЦИК Элла Памфилова в ответ на замечание Жириновского сообщила о наличии прививок у членов ЦИК.О том, что она привита от коронавируса, Памфилова сообщила в конце февраля.Сам Жириновский был на заседании в маске, но снял ее только на время выступления, как и остальные спикеры, выходящие к трибуне.

https://ria.ru/20210301/maski-1599445218.html

https://ria.ru/20210328/putin-1603193531.html

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элла памфилова, лдпр, владимир жириновский, политика