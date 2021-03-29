https://ria.ru/20210329/zhile-1603360068.html

Район в ХМАО направит допфинансирование на расселение аварийного жилья

Район в ХМАО направит допфинансирование на расселение аварийного жилья

Более 400 миллионов рублей направит Сургутский район ХМАО на переселение из аварийного жилья в 2021 году, при этом муниципалитет также заявился на... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T19:38

2021-03-29T19:38

2021-03-29T19:38

ханты-мансийский автономный округ

жилье

ханты-мансийский автономный округ

лянтор

сургутский район

общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мар - РИА Новости. Более 400 миллионов рублей направит Сургутский район ХМАО на переселение из аварийного жилья в 2021 году, при этом муниципалитет также заявился на дополнительное финансирование программы из окружного бюджета в размере 2 миллиардов рублей, сообщил глава района Андрей Трубецкой.Вопрос переселения из аварийных домов для Сургутского района является одним из ключевых - на его территории находится 470 тысяч квадратных метров такого жилья, а на решение проблемы необходимо более 30 миллиардов рублей."В прошлом году направили на переселение рекордную сумму - 1,9 миллиарда рублей. На сегодняшний день из бюджета Сургутского района выделили 300 миллионов рублей, из окружного - 126 миллионов. Каждый год начинается с небольших объемов, в течение года доказываем потребность и получаем гораздо больше. Уже направили заявку еще на 2 миллиарда рублей", - написал Трубецкой на своей странице в Facebook.По его словам, за последние 2,5 года в Сургутском районе удалось расселить 400 человек. В субботу Трубецкой вручил ключи первым жильцам новостройки в городе Лянтор, крупнейшем населенном пункте района. Здесь власти приобрели 85 квартир, благодаря чему 200 человек смогут в ближайшие месяцы переселиться из пяти аварийных домов. Некоторые из них, подчеркнул глава района, ждали этого более 20 лет."Журналисты спросили, будем ли мы еще в этом году справлять новоселье в районе? Конечно! До конца года приобретем еще 180-190 квартир. В ближайшее время переедут жители Угута и Барсово", - добавил Трубецкой.

https://ria.ru/20201202/blagoustroystvo-1587361248.html

https://ria.ru/20201214/trubetskoy-1589092028.html

ханты-мансийский автономный округ

лянтор

сургутский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, ханты-мансийский автономный округ, лянтор, сургутский район, общество