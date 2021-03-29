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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210329/zhile-1603360068.html
Район в ХМАО направит допфинансирование на расселение аварийного жилья
Район в ХМАО направит допфинансирование на расселение аварийного жилья
Более 400 миллионов рублей направит Сургутский район ХМАО на переселение из аварийного жилья в 2021 году, при этом муниципалитет также заявился на... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T19:38
2021-03-29T19:38
ханты-мансийский автономный округ
жилье
ханты-мансийский автономный округ
лянтор
сургутский район
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мар - РИА Новости. Более 400 миллионов рублей направит Сургутский район ХМАО на переселение из аварийного жилья в 2021 году, при этом муниципалитет также заявился на дополнительное финансирование программы из окружного бюджета в размере 2 миллиардов рублей, сообщил глава района Андрей Трубецкой.Вопрос переселения из аварийных домов для Сургутского района является одним из ключевых - на его территории находится 470 тысяч квадратных метров такого жилья, а на решение проблемы необходимо более 30 миллиардов рублей."В прошлом году направили на переселение рекордную сумму - 1,9 миллиарда рублей. На сегодняшний день из бюджета Сургутского района выделили 300 миллионов рублей, из окружного - 126 миллионов. Каждый год начинается с небольших объемов, в течение года доказываем потребность и получаем гораздо больше. Уже направили заявку еще на 2 миллиарда рублей", - написал Трубецкой на своей странице в Facebook.По его словам, за последние 2,5 года в Сургутском районе удалось расселить 400 человек. В субботу Трубецкой вручил ключи первым жильцам новостройки в городе Лянтор, крупнейшем населенном пункте района. Здесь власти приобрели 85 квартир, благодаря чему 200 человек смогут в ближайшие месяцы переселиться из пяти аварийных домов. Некоторые из них, подчеркнул глава района, ждали этого более 20 лет."Журналисты спросили, будем ли мы еще в этом году справлять новоселье в районе? Конечно! До конца года приобретем еще 180-190 квартир. В ближайшее время переедут жители Угута и Барсово", - добавил Трубецкой.
https://ria.ru/20201202/blagoustroystvo-1587361248.html
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жилье, ханты-мансийский автономный округ, лянтор, сургутский район, общество

Район в ХМАО направит допфинансирование на расселение аварийного жилья

19:38 29.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Сургут
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мар - РИА Новости. Более 400 миллионов рублей направит Сургутский район ХМАО на переселение из аварийного жилья в 2021 году, при этом муниципалитет также заявился на дополнительное финансирование программы из окружного бюджета в размере 2 миллиардов рублей, сообщил глава района Андрей Трубецкой.
Вопрос переселения из аварийных домов для Сургутского района является одним из ключевых - на его территории находится 470 тысяч квадратных метров такого жилья, а на решение проблемы необходимо более 30 миллиардов рублей.
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря 2020, 15:46Ханты-Мансийский Автономный Округ
Крупнейший район ХМАО направил на благоустройство рекордные средства
"В прошлом году направили на переселение рекордную сумму - 1,9 миллиарда рублей. На сегодняшний день из бюджета Сургутского района выделили 300 миллионов рублей, из окружного - 126 миллионов. Каждый год начинается с небольших объемов, в течение года доказываем потребность и получаем гораздо больше. Уже направили заявку еще на 2 миллиарда рублей", - написал Трубецкой на своей странице в Facebook.
По его словам, за последние 2,5 года в Сургутском районе удалось расселить 400 человек. В субботу Трубецкой вручил ключи первым жильцам новостройки в городе Лянтор, крупнейшем населенном пункте района. Здесь власти приобрели 85 квартир, благодаря чему 200 человек смогут в ближайшие месяцы переселиться из пяти аварийных домов. Некоторые из них, подчеркнул глава района, ждали этого более 20 лет.
"Журналисты спросили, будем ли мы еще в этом году справлять новоселье в районе? Конечно! До конца года приобретем еще 180-190 квартир. В ближайшее время переедут жители Угута и Барсово", - добавил Трубецкой.
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря 2020, 12:24Ханты-Мансийский Автономный Округ
Андрей Трубецкой: COVID-19 не помешал важным проектам Сургутского района
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругЖильеХанты-Мансийский автономный округЛянторСургутский районОбщество
 
 
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