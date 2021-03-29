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У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в акватории Тихого океана в 198 километрах от восточного побережья Камчатки ранним утром в понедельник, сообщает... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T00:22
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россия
тихий океан
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в акватории Тихого океана в 198 километрах от восточного побережья Камчатки ранним утром в понедельник, сообщает региональный филиал геофизической службы РАН."Землетрясение произошло 29 марта в 06.38 по местному времени (21.38 мск 28 марта - ред.). Магнитуда 4.9. Данные будут уточняться", - указано на сайте Геофизической службы Камчатки.Жители региона не обращались в оперативные службы муниципальных районов, сообщили в региональном управлении МЧС.
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россия
тихий океан
москва
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россия, тихий океан, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, петропавловск-камчатский, происшествия

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

00:22 29.03.2021 (обновлено: 00:23 29.03.2021)
 
© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Flickr / Matt Katzenberger
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в акватории Тихого океана в 198 километрах от восточного побережья Камчатки ранним утром в понедельник, сообщает региональный филиал геофизической службы РАН.
"Землетрясение произошло 29 марта в 06.38 по местному времени (21.38 мск 28 марта - ред.). Магнитуда 4.9. Данные будут уточняться", - указано на сайте Геофизической службы Камчатки.
Жители региона не обращались в оперативные службы муниципальных районов, сообщили в региональном управлении МЧС.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 00:52
У берегов Камчатки произошло четвертое за день землетрясение
 
РоссияТихий океанРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
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