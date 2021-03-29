https://ria.ru/20210329/zemletryasenie-1603230264.html

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в акватории Тихого океана в 198 километрах от восточного побережья Камчатки ранним утром в понедельник, сообщает... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T00:22

2021-03-29T00:22

2021-03-29T00:23

россия

тихий океан

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в акватории Тихого океана в 198 километрах от восточного побережья Камчатки ранним утром в понедельник, сообщает региональный филиал геофизической службы РАН."Землетрясение произошло 29 марта в 06.38 по местному времени (21.38 мск 28 марта - ред.). Магнитуда 4.9. Данные будут уточняться", - указано на сайте Геофизической службы Камчатки.Жители региона не обращались в оперативные службы муниципальных районов, сообщили в региональном управлении МЧС.

https://ria.ru/20210322/kamchatka-1602241541.html

россия

тихий океан

москва

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тихий океан, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, петропавловск-камчатский, происшествия