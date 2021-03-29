https://ria.ru/20210329/zemletryasenie-1603230264.html
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в акватории Тихого океана в 198 километрах от восточного побережья Камчатки ранним утром в понедельник, сообщает... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T00:22
2021-03-29T00:22
2021-03-29T00:23
россия
тихий океан
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
петропавловск-камчатский
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_0:188:3600:2213_1920x0_80_0_0_be6f39a9ab15badc75f57d7d30855f5b.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в акватории Тихого океана в 198 километрах от восточного побережья Камчатки ранним утром в понедельник, сообщает региональный филиал геофизической службы РАН."Землетрясение произошло 29 марта в 06.38 по местному времени (21.38 мск 28 марта - ред.). Магнитуда 4.9. Данные будут уточняться", - указано на сайте Геофизической службы Камчатки.Жители региона не обращались в оперативные службы муниципальных районов, сообщили в региональном управлении МЧС.
https://ria.ru/20210322/kamchatka-1602241541.html
россия
тихий океан
москва
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_200:0:3400:2400_1920x0_80_0_0_828942e9c284d1deb80931ccb78f34d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тихий океан, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, петропавловск-камчатский, происшествия