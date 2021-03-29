https://ria.ru/20210329/zavorotnyuk-1603289699.html
СМИ сообщили, что Анастасию Заворотнюк ищут судебные приставы
СМИ сообщили, что Анастасию Заворотнюк ищут судебные приставы
СМИ сообщили, что судебные приставы "разыскивают" Анастасию Заворотнюк. За тяжелобольной актрисой, которая в последнее время не показывается на публике,... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T13:56
2021-03-29T13:56
2021-03-29T14:03
шоубиз
шоу-бизнес
петр чернышев
знаменитости
звезды
нтв (телеканал)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
анастасия заворотнюк
долг
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. СМИ сообщили, что судебные приставы "разыскивают" Анастасию Заворотнюк. За тяжелобольной актрисой, которая в последнее время не показывается на публике, числится долг около 80 тысяч рублей, пишет "СтарХит".Издание публикует документы московской инспекции ФНС, из которых следует, что одно исполнительное производство (на сумму 36,3 тысячи рублей) тянется с сентября прошлого года, а второе (почти на 41 тысячу) было возбуждено 12 марта.Кроме того, долг за оплату услуг ЖКХ в размере 23,5 тысячи рублей числится и за дочерью актрисы Анной.Журналисты предполагают, что сейчас все средства семьи уходят на дорогостоящее лечение звезды сериала "Моя прекрасная няня", у которой в августе 2019 года было диагностировано серьезное заболевание (по некоторым сообщениям, рак мозга).Родные Анастасии долгое время не комментировали ее состояние, однако затем подтвердили, что она проходит лечение от глиобластомы. О том, что ее мама очень тяжело болеет, сообщала дочь актрисы Анна.По сведениям, которые иногда попадают в СМИ, основные заботы о ней и траты на лечение легли на супруга Заворотнюк – фигуриста Петра Чернышева.Ранее Татьяна Навка опубликовала в Instagram фото с ним. Пользователи обратили внимание на то, что он выглядел очень уставшим и бледным, выразили слова поддержки и пожелали крепиться.Третьего апреля актрисе исполнится 50 лет. В этот день НТВ планирует показать сериал "Каспий 24", в котором Анастасия Заворотнюк сыграла главную роль.
https://ria.ru/20210324/zavorotnyuk-1602568538.html
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шоу-бизнес, петр чернышев, знаменитости, звезды, нтв (телеканал), федеральная налоговая служба (фнс россии), анастасия заворотнюк, долг
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
СМИ сообщили, что судебные приставы "разыскивают" Анастасию Заворотнюк. За тяжелобольной актрисой, которая в последнее время не показывается на публике, числится долг около 80 тысяч рублей, пишет
"СтарХит".
Издание публикует документы московской инспекции ФНС, из которых следует, что одно исполнительное производство (на сумму 36,3 тысячи рублей) тянется с сентября прошлого года, а второе (почти на 41 тысячу) было возбуждено 12 марта.
Кроме того, долг за оплату услуг ЖКХ в размере 23,5 тысячи рублей числится и за дочерью актрисы Анной.
Журналисты предполагают, что сейчас все средства семьи уходят на дорогостоящее лечение звезды сериала "Моя прекрасная няня", у которой в августе 2019 года было диагностировано серьезное заболевание (по некоторым сообщениям, рак мозга).
Родные Анастасии долгое время не комментировали ее состояние, однако затем подтвердили, что она проходит лечение от глиобластомы. О том, что ее мама очень тяжело болеет, сообщала
дочь актрисы Анна.
По сведениям, которые иногда попадают в СМИ, основные заботы о ней и траты на лечение легли на супруга Заворотнюк – фигуриста Петра Чернышева.
Ранее Татьяна Навка опубликовала в Instagram фото с ним. Пользователи обратили
внимание на то, что он выглядел очень уставшим и бледным, выразили слова поддержки и пожелали крепиться.
Третьего апреля актрисе исполнится 50 лет. В этот день НТВ планирует показать
сериал "Каспий 24", в котором Анастасия Заворотнюк сыграла главную роль.
"Показ сериала в день 50-летия звезды — это способ выразить поддержку актрисе, которая уже долгое время борется с серьезным заболеванием", — отмечается в сообщении на сайте телеканала.