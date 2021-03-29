https://ria.ru/20210329/zacharovannaya-1602940886.html
Джеймс Марсден и Идина Мензель появятся в сиквеле сказки "Зачарованная"
Джеймс Марсден и Идина Мензель появятся в сиквеле сказки "Зачарованная"
Актеры Джеймс Марсден и Идина Мензель появятся в сиквеле фильма студии Disney "Зачарованная" (2007). Информацию подтвердил оскароносный композитор Алан Менкен,... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T04:05
2021-03-29T04:05
2021-03-29T04:05
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Актеры Джеймс Марсден и Идина Мензель появятся в сиквеле фильма студии Disney "Зачарованная" (2007). Информацию подтвердил оскароносный композитор Алан Менкен, написавший музыку к этой ленте, сообщает Collider. Во время прямой трансляции, организованной на YouTube-канале JLGB Virtual, он сыграл часть песни "That's How You Know" из "Зачарованной", а после раскрыл несколько деталей предстоящей ленты. Менкен заявил, что фильм "действительно хорош". Все эти актеры исполнили в первой части ключевые роли: Адамс сыграла принцессу Жизель, Демпси ее друга Роберта, Марсден — принца Эдварда, и Мензель — его жену Нэнси. О продолжении "Зачарованной" стало известно в декабре прошлого года. Сиквел получил название "Disenchanted" ("Разочарованная"). Детали сюжета пока держатся в секрете, как и дата выхода фильма. Но известно, что он выйдет на платформе Disney+.В первой части нарисованная Жизель из-за козней злой мачехи из своего волшебного мира телепортируется в современный Нью-Йорк. Там главная героиня узнает, что жизнь — вовсе не сказка, в которой она все это время находилась.
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кино и сериалы, новости культуры, the walt disney company
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
Актеры Джеймс Марсден и Идина Мензель появятся в сиквеле фильма студии Disney "Зачарованная" (2007). Информацию подтвердил оскароносный композитор Алан Менкен, написавший музыку к этой ленте, сообщает
Collider.
Во время прямой трансляции, организованной на YouTube-канале JLGB Virtual, он сыграл часть песни "That's How You Know" из "Зачарованной", а после раскрыл несколько деталей предстоящей ленты. Менкен заявил, что фильм "действительно хорош".
"В съемках участвует Эми Адамс, Патрик Демпси, а также Джеймс Марсден и Идина Мензель", — рассказал он.
Все эти актеры исполнили в первой части ключевые роли: Адамс сыграла принцессу Жизель, Демпси ее друга Роберта, Марсден — принца Эдварда, и Мензель — его жену Нэнси.
О продолжении "Зачарованной" стало известно
в декабре прошлого года. Сиквел получил название "Disenchanted" ("Разочарованная"). Детали сюжета пока держатся в секрете, как и дата выхода фильма. Но известно, что он выйдет на платформе Disney+.
В первой части нарисованная Жизель из-за козней злой мачехи из своего волшебного мира телепортируется в современный Нью-Йорк. Там главная героиня узнает, что жизнь — вовсе не сказка, в которой она все это время находилась.