https://ria.ru/20210329/zacharovannaya-1602940886.html

Джеймс Марсден и Идина Мензель появятся в сиквеле сказки "Зачарованная"

Джеймс Марсден и Идина Мензель появятся в сиквеле сказки "Зачарованная"

Актеры Джеймс Марсден и Идина Мензель появятся в сиквеле фильма студии Disney "Зачарованная" (2007). Информацию подтвердил оскароносный композитор Алан Менкен,... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T04:05

2021-03-29T04:05

2021-03-29T04:05

культура

кино и сериалы

новости культуры

the walt disney company

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602944108_0:18:2424:1382_1920x0_80_0_0_68c6c0956352b7ee4b09fda5fb983082.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Актеры Джеймс Марсден и Идина Мензель появятся в сиквеле фильма студии Disney "Зачарованная" (2007). Информацию подтвердил оскароносный композитор Алан Менкен, написавший музыку к этой ленте, сообщает Collider. Во время прямой трансляции, организованной на YouTube-канале JLGB Virtual, он сыграл часть песни "That's How You Know" из "Зачарованной", а после раскрыл несколько деталей предстоящей ленты. Менкен заявил, что фильм "действительно хорош". Все эти актеры исполнили в первой части ключевые роли: Адамс сыграла принцессу Жизель, Демпси ее друга Роберта, Марсден — принца Эдварда, и Мензель — его жену Нэнси. О продолжении "Зачарованной" стало известно в декабре прошлого года. Сиквел получил название "Disenchanted" ("Разочарованная"). Детали сюжета пока держатся в секрете, как и дата выхода фильма. Но известно, что он выйдет на платформе Disney+.В первой части нарисованная Жизель из-за козней злой мачехи из своего волшебного мира телепортируется в современный Нью-Йорк. Там главная героиня узнает, что жизнь — вовсе не сказка, в которой она все это время находилась.

https://ria.ru/20210317/sonic-1601449324.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, the walt disney company