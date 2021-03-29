https://ria.ru/20210329/yemen-1603261945.html

Онлайн-конференция посла Йемена в России Ахмеда Салема Аль-Вахейши

Онлайн-конференция посла Йемена в России Ахмеда Салема Аль-Вахейши

1 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция Чрезвычайного и Полномочного Посла Йеменской Республики в Российской Федерации Ахмеда Салема АЛЬ-ВАХЕЙШИ.

2021-03-29T11:18

2021-03-29T11:18

2021-03-29T11:18

анонсы

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Задать вопросВ рамках мероприятия речь пойдет о ситуации в Йемене и поисках пути прекращения гражданской войны, начавшейся в 2014 году. Будет дана оценка военно-политической, социально-экономической и гуманитарной обстановки и освещены вопросы, связанные с усилиями вовлеченных в конфронтацию сторон, направленными на прекращение войны и переход к мирным переговорам с широким участием политических сил страны.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы