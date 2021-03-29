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Онлайн-конференция посла Йемена в России Ахмеда Салема Аль-Вахейши
Онлайн-конференция посла Йемена в России Ахмеда Салема Аль-Вахейши
1 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция Чрезвычайного и Полномочного Посла Йеменской Республики в Российской Федерации Ахмеда Салема АЛЬ-ВАХЕЙШИ.
2021-03-29T11:18
2021-03-29T11:18
анонсы
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Задать вопросВ рамках мероприятия речь пойдет о ситуации в Йемене и поисках пути прекращения гражданской войны, начавшейся в 2014 году. Будет дана оценка военно-политической, социально-экономической и гуманитарной обстановки и освещены вопросы, связанные с усилиями вовлеченных в конфронтацию сторон, направленными на прекращение войны и переход к мирным переговорам с широким участием политических сил страны.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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Онлайн-конференция посла Йемена в России Ахмеда Салема Аль-Вахейши

11:18 29.03.2021
 
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1 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция Чрезвычайного и Полномочного Посла Йеменской Республики в Российской Федерации Ахмеда Салема АЛЬ-ВАХЕЙШИ.
Задать вопрос

В рамках мероприятия речь пойдет о ситуации в Йемене и поисках пути прекращения гражданской войны, начавшейся в 2014 году. Будет дана оценка военно-политической, социально-экономической и гуманитарной обстановки и освещены вопросы, связанные с усилиями вовлеченных в конфронтацию сторон, направленными на прекращение войны и переход к мирным переговорам с широким участием политических сил страны.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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