https://ria.ru/20210329/yandeks-1603288667.html

Специалисты восстановили работу "Яндекс.Музыки" после сбоя

Специалисты восстановили работу "Яндекс.Музыки" после сбоя

Работа сервиса "Яндекс.Музыка" полностью восстановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T13:35

2021-03-29T13:35

2021-03-29T13:39

культура

россия

яндекс.музыка

технологии

общество

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Работа сервиса "Яндекс.Музыка" полностью восстановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".В понедельник российские и белорусские пользователи сообщали о неполадках в работе сервиса "Яндекс.Музыка". По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, 87 процентов пользователей сервиса жаловались на проблемы с потоковой музыкой, а 8 — на работу сайта.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, яндекс.музыка, технологии, общество