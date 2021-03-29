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Специалисты восстановили работу "Яндекс.Музыки" после сбоя
Специалисты восстановили работу "Яндекс.Музыки" после сбоя
Работа сервиса "Яндекс.Музыка" полностью восстановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T13:35
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Работа сервиса "Яндекс.Музыка" полностью восстановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".В понедельник российские и белорусские пользователи сообщали о неполадках в работе сервиса "Яндекс.Музыка". По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, 87 процентов пользователей сервиса жаловались на проблемы с потоковой музыкой, а 8 — на работу сайта.
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россия, яндекс.музыка, технологии, общество

Специалисты восстановили работу "Яндекс.Музыки" после сбоя

13:35 29.03.2021 (обновлено: 13:39 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс"
Офис компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Работа сервиса "Яндекс.Музыка" полностью восстановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".
В понедельник российские и белорусские пользователи сообщали о неполадках в работе сервиса "Яндекс.Музыка". По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, 87 процентов пользователей сервиса жаловались на проблемы с потоковой музыкой, а 8 — на работу сайта.
"Работа сервиса восстановлена", - сказали в пресс-службе компании.
 
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