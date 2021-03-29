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В ЦИК заявили о готовности отразить вмешательство в выборы в Госдуму
В ЦИК заявили о готовности отразить вмешательство в выборы в Госдуму
ЦИК готов отразить вмешательство в предстоящие выборы в Госдуму, некоторые его элементы уже просматриваются, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T15:21
2021-03-29T15:21
2021-03-29T15:21
элла памфилова
госдума рф
политика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. ЦИК готов отразить вмешательство в предстоящие выборы в Госдуму, некоторые его элементы уже просматриваются, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова."Мы уверены, что вмешательство будет, и уже сейчас многие элементы просматриваются. Мы к этому готовы, спокойно к этому относимся и будем отражать все вранье", - сказала Памфилова Первому каналу.В понедельник состоялось первое заседание Центризбиркома в новом составе, на котором было избрано новое руководство комиссии. Члены ЦИК тайным голосованием переизбрали Памфилову председателем комиссии на ближайшие пять лет, ее кандидатуру поддержали большинство членов нового состава ЦИК. Новому составу Центральной избирательной комиссии уже в сентябре предстоит организовать и провести выборы депутатов Госдумы.
https://ria.ru/20210323/vybory-1602410062.html
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элла памфилова, госдума рф, политика