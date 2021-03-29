https://ria.ru/20210329/volgograd-1603259325.html

Волгоградка, выбросившая младенцев в мусор, попала в реанимацию

Волгоградка, выбросившая младенцев в мусор, попала в реанимацию

Жительница Волгограда, родившая двух мертвых детей и выбросившая их тела на помойку, находится в реанимации, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T10:59

2021-03-29T10:59

2021-03-29T10:59

следственный комитет россии (ск рф)

волгоград

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 29 мар – РИА Новости. Жительница Волгограда, родившая двух мертвых детей и выбросившая их тела на помойку, находится в реанимации, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области.Ранее СК сообщал, что у 37-летней волгоградки дома случились преждевременные роды, двое детей родились мертвыми. Женщина положила их в полиэтиленовый мешок и выбросила на помойку. Тела новорожденных нашли в субботу на мусороперерабатывающем заводе при сортировке мусора.Как сообщили РИА Новости в облздраве, женщине потребовалась помощь врачей, она оказалась в больнице.

https://ria.ru/20210328/ulyanovsk-1603209116.html

волгоград

волгоградская область

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, происшествия