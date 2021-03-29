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Волгоградка, выбросившая младенцев в мусор, попала в реанимацию
Волгоградка, выбросившая младенцев в мусор, попала в реанимацию
Жительница Волгограда, родившая двух мертвых детей и выбросившая их тела на помойку, находится в реанимации, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T10:59
2021-03-29T10:59
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 29 мар – РИА Новости. Жительница Волгограда, родившая двух мертвых детей и выбросившая их тела на помойку, находится в реанимации, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области.Ранее СК сообщал, что у 37-летней волгоградки дома случились преждевременные роды, двое детей родились мертвыми. Женщина положила их в полиэтиленовый мешок и выбросила на помойку. Тела новорожденных нашли в субботу на мусороперерабатывающем заводе при сортировке мусора.Как сообщили РИА Новости в облздраве, женщине потребовалась помощь врачей, она оказалась в больнице.
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следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, происшествия

Волгоградка, выбросившая младенцев в мусор, попала в реанимацию

10:59 29.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 29 мар – РИА Новости. Жительница Волгограда, родившая двух мертвых детей и выбросившая их тела на помойку, находится в реанимации, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Ранее СК сообщал, что у 37-летней волгоградки дома случились преждевременные роды, двое детей родились мертвыми. Женщина положила их в полиэтиленовый мешок и выбросила на помойку. Тела новорожденных нашли в субботу на мусороперерабатывающем заводе при сортировке мусора.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
28 марта, 17:37
В Ульяновске нашли тело младенца в мусорном баке
Как сообщили РИА Новости в облздраве, женщине потребовалась помощь врачей, она оказалась в больнице.
"После проведенного оперативного лечения находится в реанимации. Состояние стабильное", - сообщили в комитете здравоохранения
 
Следственный комитет России (СК РФ)ВолгоградВолгоградская областьПроисшествия
 
 
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