https://ria.ru/20210329/volgograd-1603259325.html
Волгоградка, выбросившая младенцев в мусор, попала в реанимацию
Волгоградка, выбросившая младенцев в мусор, попала в реанимацию
Жительница Волгограда, родившая двух мертвых детей и выбросившая их тела на помойку, находится в реанимации, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T10:59
2021-03-29T10:59
2021-03-29T10:59
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
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происшествия
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ВОЛГОГРАД, 29 мар – РИА Новости. Жительница Волгограда, родившая двух мертвых детей и выбросившая их тела на помойку, находится в реанимации, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области.Ранее СК сообщал, что у 37-летней волгоградки дома случились преждевременные роды, двое детей родились мертвыми. Женщина положила их в полиэтиленовый мешок и выбросила на помойку. Тела новорожденных нашли в субботу на мусороперерабатывающем заводе при сортировке мусора.Как сообщили РИА Новости в облздраве, женщине потребовалась помощь врачей, она оказалась в больнице.
https://ria.ru/20210328/ulyanovsk-1603209116.html
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следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, происшествия