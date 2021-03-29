https://ria.ru/20210329/vodosnabzhenie-1603313446.html
Крымские власти оценили ситуацию с водоснабжением
Крымские власти оценили ситуацию с водоснабжением
Притоки в водохранилища Крыма остаются недостаточными, в связи с чем производится максимальный отбор из альтернативных источников, сообщила вице-премьер... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T15:41
2021-03-29T15:41
2021-03-29T15:41
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симферополь
республика крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Притоки в водохранилища Крыма остаются недостаточными, в связи с чем производится максимальный отбор из альтернативных источников, сообщила вице-премьер крымского правительства Светлана Маслова.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
https://ria.ru/20210318/krym-1601755730.html
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