https://ria.ru/20210329/vaktsina-1603313211.html

Минздрав получил документы на регистрацию вакцины "Спутник Лайт"

Минздрав получил документы на регистрацию вакцины "Спутник Лайт"

Минздрав в понедельник зарегистрировал документы для рассмотрения вопроса о регистрации вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", следует из данных... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T15:40

2021-03-29T15:40

2021-03-29T16:21

вакцина "спутник лайт"

коронавирус в россии

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

распространение коронавируса

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Минздрав в понедельник зарегистрировал документы для рассмотрения вопроса о регистрации вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", следует из данных государственного реестра лекарственных средств."Спутник Лайт Векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2". Дата регистрации входящего номера: 29.03.2021", - говорится в реестре.Препарат входит в линейку "Спутник". Его, как и флагман "Спутник V", разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Сейчас идет третья фаза испытаний.По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги. Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что использование "лайт-версии" в этих странах даст возможность сбить пик заболеваемости и уменьшить нагрузку на местное здравоохранение.Иммунитет после вакцинации "Спутником Лайт" будет сохраняться, скорее всего, в течение трех-четырех месяцев, а его эффективность составит около 85%. Схема предполагает только один укол (первый компонент "Спутника V") и более короткий период выработки антител. При этом даже если привитый заразится коронавирусом, тяжелый COVID-19 ему не грозит, поскольку возбудитель не опустится в легкие.Чтобы продлить защиту, можно поставить второй компонент через три месяца.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество