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Распространение коронавируса
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Минздрав получил документы на регистрацию вакцины "Спутник Лайт"
Минздрав получил документы на регистрацию вакцины "Спутник Лайт"
Минздрав в понедельник зарегистрировал документы для рассмотрения вопроса о регистрации вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", следует из данных... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T15:40
2021-03-29T16:21
вакцина "спутник лайт"
коронавирус в россии
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
распространение коронавируса
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Минздрав в понедельник зарегистрировал документы для рассмотрения вопроса о регистрации вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", следует из данных государственного реестра лекарственных средств."Спутник Лайт Векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2". Дата регистрации входящего номера: 29.03.2021", - говорится в реестре.Препарат входит в линейку "Спутник". Его, как и флагман "Спутник V", разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Сейчас идет третья фаза испытаний.По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги. Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что использование "лайт-версии" в этих странах даст возможность сбить пик заболеваемости и уменьшить нагрузку на местное здравоохранение.Иммунитет после вакцинации "Спутником Лайт" будет сохраняться, скорее всего, в течение трех-четырех месяцев, а его эффективность составит около 85%. Схема предполагает только один укол (первый компонент "Спутника V") и более короткий период выработки антител. При этом даже если привитый заразится коронавирусом, тяжелый COVID-19 ему не грозит, поскольку возбудитель не опустится в легкие.Чтобы продлить защиту, можно поставить второй компонент через три месяца.
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вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество

Минздрав получил документы на регистрацию вакцины "Спутник Лайт"

15:40 29.03.2021 (обновлено: 16:21 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит контейнер с вакциной "Спутник Лайт" во время клинических исследований
Медицинский работник держит контейнер с вакциной Спутник Лайт во время клинических исследований - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Минздрав в понедельник зарегистрировал документы для рассмотрения вопроса о регистрации вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", следует из данных государственного реестра лекарственных средств.
"Спутник Лайт Векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2". Дата регистрации входящего номера: 29.03.2021", - говорится в реестре.
Препарат входит в линейку "Спутник". Его, как и флагман "Спутник V", разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Сейчас идет третья фаза испытаний.
По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги. Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что использование "лайт-версии" в этих странах даст возможность сбить пик заболеваемости и уменьшить нагрузку на местное здравоохранение.
Иммунитет после вакцинации "Спутником Лайт" будет сохраняться, скорее всего, в течение трех-четырех месяцев, а его эффективность составит около 85%. Схема предполагает только один укол (первый компонент "Спутника V") и более короткий период выработки антител. При этом даже если привитый заразится коронавирусом, тяжелый COVID-19 ему не грозит, поскольку возбудитель не опустится в легкие.
Чтобы продлить защиту, можно поставить второй компонент через три месяца.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник Лайт"Коронавирус в РоссииРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Здоровье - Общество
 
 
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