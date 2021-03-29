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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210329/vaktsina-1603269472.html
Китай ввел более 100 млн доз вакцины против COVID-19
Китай ввел более 100 млн доз вакцины против COVID-19
В Китае к 28 марта было введено более 100 миллионов доз вакцины против COVID-19. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:02
2021-03-29T12:02
россия-китай: главное
коронавирус covid-19
китай
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МОСКВА, 29 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае к 28 марта было введено более 100 миллионов доз вакцины против COVID-19. Общее количество прививок от COVID-19 по стране достигло 102 миллионов 420 тысяч.Начиная с 24 марта текущего года, когда в Китае начали публиковать ежедневный отчет о вакцинации от коронавируса, количество введенных доз вакцины против COVID-19 в стране увеличивается на более чем 3 миллиона в день.
https://ria.ru/20210327/vaktsiny-1603115746.html
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коронавирус covid-19, китай

Китай ввел более 100 млн доз вакцины против COVID-19

12:02 29.03.2021
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время вакцинации пациента от коронавируса в Пекине
Медицинский работник во время вакцинации пациента от коронавируса в Пекине - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 29 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае к 28 марта было введено более 100 миллионов доз вакцины против COVID-19.
Общее количество прививок от COVID-19 по стране достигло 102 миллионов 420 тысяч.
Упаковка средства для борьбы с вирусом COVID-19 производства китайской фармацевтической фирмы Sinopharm - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
27 марта, 15:11Россия-Китай: Главное
"Надо еще больше". Как Россия и Китай помогают миру с вакциной
Начиная с 24 марта текущего года, когда в Китае начали публиковать ежедневный отчет о вакцинации от коронавируса, количество введенных доз вакцины против COVID-19 в стране увеличивается на более чем 3 миллиона в день.
 
Россия-Китай: ГлавноеКоронавирус COVID-19Китай
 
 
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