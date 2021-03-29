https://ria.ru/20210329/vaktsina-1603269472.html

Китай ввел более 100 млн доз вакцины против COVID-19

Китай ввел более 100 млн доз вакцины против COVID-19

В Китае к 28 марта было введено более 100 миллионов доз вакцины против COVID-19. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T12:02

2021-03-29T12:02

2021-03-29T12:02

россия-китай: главное

коронавирус covid-19

китай

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МОСКВА, 29 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае к 28 марта было введено более 100 миллионов доз вакцины против COVID-19. Общее количество прививок от COVID-19 по стране достигло 102 миллионов 420 тысяч.Начиная с 24 марта текущего года, когда в Китае начали публиковать ежедневный отчет о вакцинации от коронавируса, количество введенных доз вакцины против COVID-19 в стране увеличивается на более чем 3 миллиона в день.

https://ria.ru/20210327/vaktsiny-1603115746.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, китай