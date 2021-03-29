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https://ria.ru/20210329/vaktsina-1603262614.html
Глава Приднестровья намерен обсудить поставки вакцины "Спутник V"
Глава Приднестровья намерен обсудить поставки вакцины "Спутник V"
Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский собирается обсудить в Москве поставки вакцины "Спутник V". РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T11:26
2021-03-29T11:26
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вадим красносельский
майя санду
коронавирусы
the lancet
здоровье - общество
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ТИРАСПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский собирается обсудить в Москве поставки вакцины "Спутник V".В четверг, 25 марта, президент Молдавии Майя Санду на встрече с послом РФ в республике Олегом Васнецовым заявила, что рассчитывает на помощь Москвы в получении быстрого доступа к российской вакцине. В пятницу Санду заявила, что написала письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой прислать вакцину "Спутник V" от коронавируса."По российской вакцине "Спутник V" переговоры продолжаются. На текущей неделе планирую лично побывать с рабочим визитом в Москве", - написал Красносельский в своем Telegram-канале.Ранее Красносельский объявил о начале с 29 марта вакцинации от коронавируса в республике. Партия вакцин AstraZeneca (1,8 тысячи доз препарата) из гуманитарной помощи президента Румынии, выделенной для Молдавии, прибыла в ПМР 5 марта.В республике планируют открыть 11 пунктов вакцинации граждан. В первую очередь будут прививаться медики.По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус был лабораторно подтвержден у 40 064 приднестровцев, скончались 871 инфицированных, 34 327 выздоровели."Спутник V" зарегистрирован более чем в 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
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Глава Приднестровья намерен обсудить поставки вакцины "Спутник V"

11:26 29.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТИРАСПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский собирается обсудить в Москве поставки вакцины "Спутник V".
В четверг, 25 марта, президент Молдавии Майя Санду на встрече с послом РФ в республике Олегом Васнецовым заявила, что рассчитывает на помощь Москвы в получении быстрого доступа к российской вакцине. В пятницу Санду заявила, что написала письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой прислать вакцину "Спутник V" от коронавируса.
"По российской вакцине "Спутник V" переговоры продолжаются. На текущей неделе планирую лично побывать с рабочим визитом в Москве", - написал Красносельский в своем Telegram-канале.
Ранее Красносельский объявил о начале с 29 марта вакцинации от коронавируса в республике. Партия вакцин AstraZeneca (1,8 тысячи доз препарата) из гуманитарной помощи президента Румынии, выделенной для Молдавии, прибыла в ПМР 5 марта.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
В республике планируют открыть 11 пунктов вакцинации граждан. В первую очередь будут прививаться медики.
По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус был лабораторно подтвержден у 40 064 приднестровцев, скончались 871 инфицированных, 34 327 выздоровели.
"Спутник V" зарегистрирован более чем в 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вадим КрасносельскийМайя СандуКоронавирусыThe LancetЗдоровье - ОбществоAstraZenecaВладимир ПутинМоскваРумынияМолдавияВ мире
 
 
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