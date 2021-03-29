Глава Приднестровья намерен обсудить поставки вакцины "Спутник V"
ТИРАСПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский собирается обсудить в Москве поставки вакцины "Спутник V".
В четверг, 25 марта, президент Молдавии Майя Санду на встрече с послом РФ в республике Олегом Васнецовым заявила, что рассчитывает на помощь Москвы в получении быстрого доступа к российской вакцине. В пятницу Санду заявила, что написала письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой прислать вакцину "Спутник V" от коронавируса.
"По российской вакцине "Спутник V" переговоры продолжаются. На текущей неделе планирую лично побывать с рабочим визитом в Москве", - написал Красносельский в своем Telegram-канале.
Ранее Красносельский объявил о начале с 29 марта вакцинации от коронавируса в республике. Партия вакцин AstraZeneca (1,8 тысячи доз препарата) из гуманитарной помощи президента Румынии, выделенной для Молдавии, прибыла в ПМР 5 марта.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
В республике планируют открыть 11 пунктов вакцинации граждан. В первую очередь будут прививаться медики.
По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус был лабораторно подтвержден у 40 064 приднестровцев, скончались 871 инфицированных, 34 327 выздоровели.
"Спутник V" зарегистрирован более чем в 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.