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Глава Приднестровья намерен обсудить поставки вакцины "Спутник V"

Глава Приднестровья намерен обсудить поставки вакцины "Спутник V"

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский собирается обсудить в Москве поставки вакцины "Спутник V". РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T11:26

2021-03-29T11:26

2021-03-29T11:26

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вадим красносельский

майя санду

коронавирусы

the lancet

здоровье - общество

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ТИРАСПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский собирается обсудить в Москве поставки вакцины "Спутник V".В четверг, 25 марта, президент Молдавии Майя Санду на встрече с послом РФ в республике Олегом Васнецовым заявила, что рассчитывает на помощь Москвы в получении быстрого доступа к российской вакцине. В пятницу Санду заявила, что написала письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой прислать вакцину "Спутник V" от коронавируса."По российской вакцине "Спутник V" переговоры продолжаются. На текущей неделе планирую лично побывать с рабочим визитом в Москве", - написал Красносельский в своем Telegram-канале.Ранее Красносельский объявил о начале с 29 марта вакцинации от коронавируса в республике. Партия вакцин AstraZeneca (1,8 тысячи доз препарата) из гуманитарной помощи президента Румынии, выделенной для Молдавии, прибыла в ПМР 5 марта.В республике планируют открыть 11 пунктов вакцинации граждан. В первую очередь будут прививаться медики.По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус был лабораторно подтвержден у 40 064 приднестровцев, скончались 871 инфицированных, 34 327 выздоровели."Спутник V" зарегистрирован более чем в 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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