https://ria.ru/20210329/ubiystvo-1603308853.html

"Он клевый": раскрыта переписка школьника, зверски убитого под Москвой

"Он клевый": раскрыта переписка школьника, зверски убитого под Москвой

"Он зовет меня в Голубое", — последние слова 15-летнего подростка, тело которого с 38 ножевыми ранениями нашли в Подмосковье в конце минувшей недели. Перед... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T15:44

2021-03-29T15:44

2021-03-29T18:54

скр

московская область (подмосковье)

владимирская область

солнечногорск

происшествия

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. "Он зовет меня в Голубое", — последние слова 15-летнего подростка, тело которого с 38 ножевыми ранениями нашли в Подмосковье в конце минувшей недели. Перед смертью он сообщил однокласснице, что познакомился на автобусной остановке с молодым человеком, и даже скинул его фото. Благодаря этой переписке оперативники быстро задержали подозреваемого.Странное знакомствоВ четверг, 25 марта, в полицию Зеленоградского района Москвы сообщили о пропаже 15-летнего ученика местной школы Игоря (имя несовершеннолетнего изменено). Он не вернулся домой после уроков, не отвечал на телефонные звонки и сообщения в мессенджерах. По словам знакомых, проблем с поведением подросток не имел, из дома не убегал. Учился хорошо, в свободное время играл на бас-гитаре, увлекался рисованием. Одноклассники отмечают, что Игорь был талантливым музыкантом-самоучкой, и вообще отзываются о нем только положительно. Опросив друзей школьника, оперативники выяснили, что в четверг он познакомился на остановке с каким-то молодым человеком. Тот предложил Игорю повеселиться и позвал в гости. Тут же украл для этого в магазине несколько бутылок пива.Вероятно, это произвело на подростка впечатление, и он принял приглашение. Судя по переписке с подругой, Игорь все же колебался, спрашивал, стоит ли ехать в незнакомую квартиру — в соседний поселок Голубое Солнечногорского района. Благодаря фотографии, которую школьник отослал друзьям, следователи установили личность его нового знакомого — 26-летний Константин Павлов. Сразу отправили к нему домой участкового. Так и не достучавшись до хозяина квартиры-студии, полицейский через соседский балкон все же заглянул внутрь и разглядел лужу крови. После чего на свой страх и риск взломал дверь. Тело подростка было истыкано ножом — судебные медики насчитали 38 проникающих ранений."Тяга к малолеткам"Возбудили уголовное дело по статье "Убийство", Павлова объявили в розыск. Он уже был судим и не раз попадал в полукриминальные истории. "Жил с матерью, младшим братом, женой и дедом в Дмитровском районе Москвы, — рассказывает РИА Новости его бывший сосед Виктор (по просьбе собеседника имя изменено). — В Голубое переехал год назад, потому что родственники уже не могли находиться с ним под одной крышей. Продали двушку, купили две студии. Одну себе, другую — Константину". По словам соседей, Павлов регулярно избивал родных — особенно доставалось матери. Крушил дома мебель, мог спокойно средь бела дня справить нужду на чью-нибудь дверь в подъезде, всегда был настроен крайне агрессивно: оскорблял окружающих и распускал руки."Однажды послал на три буквы мою жену и детей, когда те сделали ему очередное замечание и попросили вести себя тише, — продолжает Виктор. — В ответ я его немного поколотил. Думал, образумится, но нет". Знакомые отмечают, что Павлов проявлял нездоровый интерес к подросткам: часто гулял на третьем этаже местного торгового центра, где собирались школьники, пытался с ними познакомиться. Игорь - далеко не первый случайный знакомый, кого Павлов звал к себе в гости. Так, в переписке (имеется в распоряжении РИА Новости) с Анной Н. осенью 2020-го Павлов предлагает ей ночью приехать к нему и "приятно провести время и немного придушить для удовольствия". "Если тебя не пугает риск, то доверься мне, — писал он. — Я успею тебя откачать". Девушка отказалась, сославшись на то, что ей не с кем оставить ребенка.По информации источника РИА Новости, то же самое Павлов предложил и убитому подростку, но тот, видимо, воспринял это как шутку.Помутнение сознанияПавлова задержали вечером 26 марта — на даче во Владимирской области. На днях ему предъявили обвинение и по решению Солнечногорского городского суда на два месяца отправили за решетку. В мотивах жестокого преступления сейчас разбираются следователи. Не исключено, что Павлов был пьян, находился под действием наркотиков — в состоянии временного помутнения сознания. Предстоит судебно-психиатрическая экспертиза. "Днем 25 марта после занятий школьник из Зеленограда поехал погулять в Солнечногорск, где познакомился с 26-летним мужчиной, — комментируют обстоятельства преступления в СУ СКР по Московской области. — Тот предложил подростку пройти к себе в квартиру. Затем в какой-то момент выхватил нож и нанес около 40 ранений, после чего скрылся". Убийство взбудоражило всю округу. Местных сильно беспокоит, что Павлова могут признать невменяемым и вместо колонии отправить на принудительное лечение в психбольницу, откуда он выйдет уже через несколько лет. Пока же, если вину докажут, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Впрочем, учитывая характер травм, после получения результатов судебно-медицинской экспертизы статью могут ужесточить до "Убийства, совершенного с особой жестокостью", что увеличивает срок вплоть до пожизненного.

https://ria.ru/20210303/reznya-1599824008.html

https://ria.ru/20210218/ubiystvo-1598034470.html

https://ria.ru/20210216/ubiystvo-1597744633.html

https://ria.ru/20201211/ubiystvo-1588768811.html

московская область (подмосковье)

владимирская область

солнечногорск

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скр, московская область (подмосковье), владимирская область, солнечногорск, происшествия