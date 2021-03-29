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Российские туристы рассказали, куда они опаздывают в поездках
Российские туристы рассказали, куда они опаздывают в поездках
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий провел опрос и выяснил, куда россияне чаще всего опаздывают в поездках, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T00:43
2021-03-29T00:43
2021-03-29T00:43
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий провел опрос и выяснил, куда россияне чаще всего опаздывают в поездках, сообщает Туту.ру.В исследовании приняли участие более 1 170 человек. Опрос показал, что чаще всего туристы опаздывают на завтрак в отеле: в этом призналась почти треть респондентов (32 процента). Почти каждый четвертый (23 процента) рассказал, что чаще всего не успевает на самолет или на поезд. Еще одна распространенная ситуация — опоздание к началу онлайн-регистрации на рейс, в итоге у путешественников не получается занять лучшие места на борту. Об этом рассказали 15 процентов опрошенных. Знакомство с представителями туроператоров и анимация интересны, видимо, не всем: на анимацию опаздывают 18 процентов респондентов, а на встречу с отельным гидом — девять. Еще три процента туристов чаще всего приходят слишком поздно на запланированные экскурсии.
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туризм, отели, туту.ру, туристы, поезда, самолеты, новости - туризм
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий провел опрос и выяснил, куда россияне чаще всего опаздывают в поездках, сообщает Туту.ру.
В исследовании приняли участие более 1 170 человек. Опрос показал, что чаще всего туристы опаздывают на завтрак в отеле: в этом призналась почти треть респондентов (32 процента).
Почти каждый четвертый (23 процента) рассказал, что чаще всего не успевает на самолет или на поезд. Еще одна распространенная ситуация — опоздание к началу онлайн-регистрации на рейс, в итоге у путешественников не получается занять лучшие места на борту. Об этом рассказали 15 процентов опрошенных.
Знакомство с представителями туроператоров и анимация интересны, видимо, не всем: на анимацию опаздывают 18 процентов респондентов, а на встречу с отельным гидом — девять. Еще три процента туристов чаще всего приходят слишком поздно на запланированные экскурсии.