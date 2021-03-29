Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210329/turisty-1602977279.html
Российские туристы рассказали, куда они опаздывают в поездках
Российские туристы рассказали, куда они опаздывают в поездках
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий провел опрос и выяснил, куда россияне чаще всего опаздывают в поездках, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T00:43
2021-03-29T00:43
туризм
туризм
отели
туту.ру
туристы
поезда
самолеты
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154919/75/1549197567_0:167:2000:1292_1920x0_80_0_0_ce1e98241b3bfa0a39e0c14e98f3e211.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий провел опрос и выяснил, куда россияне чаще всего опаздывают в поездках, сообщает Туту.ру.В исследовании приняли участие более 1 170 человек. Опрос показал, что чаще всего туристы опаздывают на завтрак в отеле: в этом призналась почти треть респондентов (32 процента). Почти каждый четвертый (23 процента) рассказал, что чаще всего не успевает на самолет или на поезд. Еще одна распространенная ситуация — опоздание к началу онлайн-регистрации на рейс, в итоге у путешественников не получается занять лучшие места на борту. Об этом рассказали 15 процентов опрошенных. Знакомство с представителями туроператоров и анимация интересны, видимо, не всем: на анимацию опаздывают 18 процентов респондентов, а на встречу с отельным гидом — девять. Еще три процента туристов чаще всего приходят слишком поздно на запланированные экскурсии.
https://ria.ru/20210207/oteli-1596168355.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/154919/75/1549197567_28:0:1972:1458_1920x0_80_0_0_13b1c45b9b7e994479dd336f0765dc4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, отели, туту.ру, туристы, поезда, самолеты, новости - туризм

Российские туристы рассказали, куда они опаздывают в поездках

00:43 29.03.2021
 
© Depositphotos / Tinatin1Грустная девушка с чемоданом
Грустная девушка с чемоданом - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Depositphotos / Tinatin1
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий провел опрос и выяснил, куда россияне чаще всего опаздывают в поездках, сообщает Туту.ру.
В исследовании приняли участие более 1 170 человек. Опрос показал, что чаще всего туристы опаздывают на завтрак в отеле: в этом призналась почти треть респондентов (32 процента).
Почти каждый четвертый (23 процента) рассказал, что чаще всего не успевает на самолет или на поезд. Еще одна распространенная ситуация — опоздание к началу онлайн-регистрации на рейс, в итоге у путешественников не получается занять лучшие места на борту. Об этом рассказали 15 процентов опрошенных.
Знакомство с представителями туроператоров и анимация интересны, видимо, не всем: на анимацию опаздывают 18 процентов респондентов, а на встречу с отельным гидом — девять. Еще три процента туристов чаще всего приходят слишком поздно на запланированные экскурсии.
Горничная застилает кровать в номере отеля Арт Москва Войковская - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
7 февраля, 00:40Туризм
Названы самые дорогие и странные вещи, которые туристы оставляют в отелях
 
ТуризмТуризмОтелиТуту.рутуристыпоездасамолетыНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:11Названы самые востребованные работники в России
03:57При пожаре на НПЗ в Индонезии пострадали двадцать человек
03:43В России изменятся правила сдачи экзамена на права и выдачи удостоверений
03:22Из-за пожара на НПЗ в Индонезии эвакуировали около тысячи человек
03:12Название ракеты "Ангара" стало торговым знаком "Роскосмоса"
03:07Гинцбург предупредил об опасности распространения COVID-19 среди животных
02:57На Камчатке альпинист сорвался с вулкана
02:49При взрыве на НПЗ в Индонезии пострадали четыре человека
02:43РБК: ФНС предложила ужесточить контроль за продавцами на рынках
02:42В Праге прошел протест против ограничительных мер по COVID-19
02:31Турагенты рассказали, как россияне планируют поездки в период пандемии
02:29В чешской лаборатории обнаружили неизвестную ранее мутацию COVID-19
02:14Аналитик объяснил, как заработать тысячи процентов на биржевых активах
02:11Ведущий метеоролог Gismeteo дал прогноз на апрель
02:04Названа возможная причина пожара на НПЗ в Индонезии
01:58Климкин заявил о "фундаментальной ошибке" в стратегии Украины по Крыму
01:52Евгений Григорьев победил на выборах главы Якутска
01:29В Египте назвали возможную дату начала разгрузки судна в Суэцком канале
01:11Финансист назвал ситуации, когда инвестор может потерять все
00:42Источник спрогнозировал режим работы Суэцкого канала после разблокировки
Лента новостейМолния