https://ria.ru/20210329/turisty-1602977279.html

Российские туристы рассказали, куда они опаздывают в поездках

Российские туристы рассказали, куда они опаздывают в поездках

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий провел опрос и выяснил, куда россияне чаще всего опаздывают в поездках, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T00:43

2021-03-29T00:43

2021-03-29T00:43

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий провел опрос и выяснил, куда россияне чаще всего опаздывают в поездках, сообщает Туту.ру.В исследовании приняли участие более 1 170 человек. Опрос показал, что чаще всего туристы опаздывают на завтрак в отеле: в этом призналась почти треть респондентов (32 процента). Почти каждый четвертый (23 процента) рассказал, что чаще всего не успевает на самолет или на поезд. Еще одна распространенная ситуация — опоздание к началу онлайн-регистрации на рейс, в итоге у путешественников не получается занять лучшие места на борту. Об этом рассказали 15 процентов опрошенных. Знакомство с представителями туроператоров и анимация интересны, видимо, не всем: на анимацию опаздывают 18 процентов респондентов, а на встречу с отельным гидом — девять. Еще три процента туристов чаще всего приходят слишком поздно на запланированные экскурсии.

https://ria.ru/20210207/oteli-1596168355.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, отели, туту.ру, туристы, поезда, самолеты, новости - туризм