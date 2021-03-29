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Власти Подмосковья обратились за опытом строительства в Минобороны
Власти Подмосковья обратились за опытом строительства в Минобороны
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона обратились за опытом в сфере строительства к Министерству обороны России. Представители РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T15:45
2021-03-29T15:45
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона обратились за опытом в сфере строительства к Министерству обороны России. Представители ведомства уже проконсультировали руководителей региона, сообщил телеканал "360". По словам Воробьева, в настоящий момент строится большое число объектов. Речь идет примерно о 17 объектах здравоохранения и десятках образовательных учреждений. Он отметил, что нельзя допускать ситуаций, когда придется винить в проблемах строителей. Губернатор призвал выбирать радивых застройщиков.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Власти Подмосковья обратились за опытом строительства в Минобороны

15:45 29.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений СамаринРабочие на строительной площадке
Рабочие на строительной площадке - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Евгений Самарин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона обратились за опытом в сфере строительства к Министерству обороны России. Представители ведомства уже проконсультировали руководителей региона, сообщил телеканал "360".

"Мы обратились за опытом Министерства обороны. Они откликнулись, и ряд встреч был проведен на прошлой неделе, чтобы изучить опыт, который позволяет сдавать объекты качественно и досрочно", — подчеркнул глава региона.

По словам Воробьева, в настоящий момент строится большое число объектов. Речь идет примерно о 17 объектах здравоохранения и десятках образовательных учреждений. Он отметил, что нельзя допускать ситуаций, когда придется винить в проблемах строителей. Губернатор призвал выбирать радивых застройщиков.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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