https://ria.ru/20210329/stroitelstvo-1603314843.html

Власти Подмосковья обратились за опытом строительства в Минобороны

Власти Подмосковья обратились за опытом строительства в Минобороны

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона обратились за опытом в сфере строительства к Министерству обороны России. Представители РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T15:45

2021-03-29T15:45

2021-03-29T15:45

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона обратились за опытом в сфере строительства к Министерству обороны России. Представители ведомства уже проконсультировали руководителей региона, сообщил телеканал "360". По словам Воробьева, в настоящий момент строится большое число объектов. Речь идет примерно о 17 объектах здравоохранения и десятках образовательных учреждений. Он отметил, что нельзя допускать ситуаций, когда придется винить в проблемах строителей. Губернатор призвал выбирать радивых застройщиков.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)