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Власти Подмосковья обратились за опытом строительства в Минобороны
Власти Подмосковья обратились за опытом строительства в Минобороны
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона обратились за опытом в сфере строительства к Министерству обороны России. Представители РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T15:45
2021-03-29T15:45
2021-03-29T15:45
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона обратились за опытом в сфере строительства к Министерству обороны России. Представители ведомства уже проконсультировали руководителей региона, сообщил телеканал "360". По словам Воробьева, в настоящий момент строится большое число объектов. Речь идет примерно о 17 объектах здравоохранения и десятках образовательных учреждений. Он отметил, что нельзя допускать ситуаций, когда придется винить в проблемах строителей. Губернатор призвал выбирать радивых застройщиков.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)