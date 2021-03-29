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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210329/sputnik-1603302400.html
В Молдавии "Спутник V" пользуется наибольшим доверием, показал опрос
В Молдавии "Спутник V" пользуется наибольшим доверием, показал опрос
Жители Молдавии доверяют вакцине "Спутник V" больше, чем другим препаратам для вакцинации от коронавируса, свидетельствуют представленные в понедельник данные... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T14:42
2021-03-29T14:42
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
майя санду
здоровье - общество
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Жители Молдавии доверяют вакцине "Спутник V" больше, чем другим препаратам для вакцинации от коронавируса, свидетельствуют представленные в понедельник данные опроса, проведенного Институтом маркетинга и исследований IMAS.Жителей Молдавии спросили, насколько они доверяют существующим вакцинам от коронавируса, 42% респондентов заявили, что вообще не доверяют прививкам от COVID-19.При этом 31% участников опроса заявили, что доверяют российской вакцине "Спутник V", еще 10% опрошенных готовы довериться вакцинам, созданным на Западе (Pfizer и AstraZeneca). В свою очередь 9% респондентов отметили, что у них вызывает доверие любая вакцина. Оставшиеся 8% участников не смогли ответить на вопрос.Опрос был проведен с 9 по 23 марта, в нем приняли участие 1115 человек, погрешность составляет 3%.Агентство по лекарствам Молдавии в конце февраля зарегистрировало три вакцины от коронавируса - Pfizer, AstraZeneca и "Спутник V". На сегодняшний день вакцинация в стране проводится только первыми двумя препаратами, полученными бесплатно.Президент Молдавии Майя Санду 25 марта на встрече с послом РФ в республике Олегом Васнецовым заявила, что рассчитывает на помощь России в получении быстрого доступа к вакцине "Спутник V".
https://ria.ru/20210224/vaktsina-1598707684.html
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вакцина "спутник v", майя санду, здоровье - общество, молдавия, в мире

В Молдавии "Спутник V" пользуется наибольшим доверием, показал опрос

14:42 29.03.2021
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Жители Молдавии доверяют вакцине "Спутник V" больше, чем другим препаратам для вакцинации от коронавируса, свидетельствуют представленные в понедельник данные опроса, проведенного Институтом маркетинга и исследований IMAS.
Жителей Молдавии спросили, насколько они доверяют существующим вакцинам от коронавируса, 42% респондентов заявили, что вообще не доверяют прививкам от COVID-19.
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При этом 31% участников опроса заявили, что доверяют российской вакцине "Спутник V", еще 10% опрошенных готовы довериться вакцинам, созданным на Западе (Pfizer и AstraZeneca). В свою очередь 9% респондентов отметили, что у них вызывает доверие любая вакцина. Оставшиеся 8% участников не смогли ответить на вопрос.
Опрос был проведен с 9 по 23 марта, в нем приняли участие 1115 человек, погрешность составляет 3%.
Агентство по лекарствам Молдавии в конце февраля зарегистрировало три вакцины от коронавируса - Pfizer, AstraZeneca и "Спутник V". На сегодняшний день вакцинация в стране проводится только первыми двумя препаратами, полученными бесплатно.
Президент Молдавии Майя Санду 25 марта на встрече с послом РФ в республике Олегом Васнецовым заявила, что рассчитывает на помощь России в получении быстрого доступа к вакцине "Спутник V".
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Майя СандуЗдоровье - ОбществоМолдавияВ мире
 
 
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