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Тульская область
https://ria.ru/20210329/skidki-1603364870.html
Привившиеся от COVID-19 туляки получат скидки на путешествия по России
Привившиеся от COVID-19 туляки получат скидки на путешествия по России
Жители Тульской области, сделавшие прививку от коронавируса, смогут получить скидку на путешествие по России, а также бесплатно посетить концерты, спектакли и... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T20:19
2021-03-29T20:19
тульская область
алексей дюмин
тульская область
общество
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ТУЛА, 29 мар — РИА Новости. Жители Тульской области, сделавшие прививку от коронавируса, смогут получить скидку на путешествие по России, а также бесплатно посетить концерты, спектакли и спортивные матчи. С подобной инициативой, направленной на стимулирование вакцинации от COVID-19, выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщил РИА Новости представитель правительства региона."Порядка половины туристических операторов, работающих в области, после предложения губернатора приняли решение о предоставлении скидки на путешествия по России. Эта инициатива послужит стимулированию внутреннего туризма, а также позволит поощрить туляков, которые сознательно относятся к своему здоровью", – сказал собеседник агентства. Кроме того, в Тульской области стартовала акция "Без дистанции", благодаря которой все граждане, имеющие цифровой сертификат о прививке от коронавируса на портале Госуслуг, смогут бесплатно посетить концерты, спектакли и спортивные матчи. Зарегистрироваться и получить билет можно на сайте правительства региона. Акция продлится до 1 июня.Промышленники региона вводят дополнительные социальные меры для привлечения сотрудников к вакцинации. В частности, в "Конструкторском бюро приборостроения" день вакцинации объявили нерабочим с сохранением заработной платы. В АО "НАК "Азот" транслируют на экранах видеоролики о пользе вакцинации. Региональный Минпромторг прорабатывает рекомендации работодателям по распространению этих практик.
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алексей дюмин, тульская область, общество

Привившиеся от COVID-19 туляки получат скидки на путешествия по России

20:19 29.03.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинский работник демонстрирует флакон с I компонентом вакцины Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 в торговом центре "Тройка" в Москве
Медицинский работник демонстрирует флакон с I компонентом вакцины Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 в торговом центре Тройка в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ТУЛА, 29 мар — РИА Новости. Жители Тульской области, сделавшие прививку от коронавируса, смогут получить скидку на путешествие по России, а также бесплатно посетить концерты, спектакли и спортивные матчи. С подобной инициативой, направленной на стимулирование вакцинации от COVID-19, выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"Порядка половины туристических операторов, работающих в области, после предложения губернатора приняли решение о предоставлении скидки на путешествия по России. Эта инициатива послужит стимулированию внутреннего туризма, а также позволит поощрить туляков, которые сознательно относятся к своему здоровью", – сказал собеседник агентства.
Кроме того, в Тульской области стартовала акция "Без дистанции", благодаря которой все граждане, имеющие цифровой сертификат о прививке от коронавируса на портале Госуслуг, смогут бесплатно посетить концерты, спектакли и спортивные матчи. Зарегистрироваться и получить билет можно на сайте правительства региона. Акция продлится до 1 июня.
Промышленники региона вводят дополнительные социальные меры для привлечения сотрудников к вакцинации. В частности, в "Конструкторском бюро приборостроения" день вакцинации объявили нерабочим с сохранением заработной платы. В АО "НАК "Азот" транслируют на экранах видеоролики о пользе вакцинации. Региональный Минпромторг прорабатывает рекомендации работодателям по распространению этих практик.
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