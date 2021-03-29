https://ria.ru/20210329/skidki-1603364870.html

Привившиеся от COVID-19 туляки получат скидки на путешествия по России

Привившиеся от COVID-19 туляки получат скидки на путешествия по России

Жители Тульской области, сделавшие прививку от коронавируса, смогут получить скидку на путешествие по России, а также бесплатно посетить концерты, спектакли и... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T20:19

2021-03-29T20:19

2021-03-29T20:19

тульская область

алексей дюмин

тульская область

общество

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ТУЛА, 29 мар — РИА Новости. Жители Тульской области, сделавшие прививку от коронавируса, смогут получить скидку на путешествие по России, а также бесплатно посетить концерты, спектакли и спортивные матчи. С подобной инициативой, направленной на стимулирование вакцинации от COVID-19, выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщил РИА Новости представитель правительства региона."Порядка половины туристических операторов, работающих в области, после предложения губернатора приняли решение о предоставлении скидки на путешествия по России. Эта инициатива послужит стимулированию внутреннего туризма, а также позволит поощрить туляков, которые сознательно относятся к своему здоровью", – сказал собеседник агентства. Кроме того, в Тульской области стартовала акция "Без дистанции", благодаря которой все граждане, имеющие цифровой сертификат о прививке от коронавируса на портале Госуслуг, смогут бесплатно посетить концерты, спектакли и спортивные матчи. Зарегистрироваться и получить билет можно на сайте правительства региона. Акция продлится до 1 июня.Промышленники региона вводят дополнительные социальные меры для привлечения сотрудников к вакцинации. В частности, в "Конструкторском бюро приборостроения" день вакцинации объявили нерабочим с сохранением заработной платы. В АО "НАК "Азот" транслируют на экранах видеоролики о пользе вакцинации. Региональный Минпромторг прорабатывает рекомендации работодателям по распространению этих практик.

https://ria.ru/20210312/razvitie-1600898227.html

тульская область

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алексей дюмин, тульская область, общество