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Наука
https://ria.ru/20210329/samsung-1603261656.html
Samsung представит новые планшеты Tab A7 Lite и Tab S7 Lite
Samsung представит новые планшеты Tab A7 Lite и Tab S7 Lite
Компания Samsung готовит к выходу две модели Android-планшетов. О моделях Tab A7 Lite и Tab S7 Lite сообщает Gizmochina со ссылкой на инсайдера Эвана Бласса. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T11:16
2021-03-29T11:16
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Компания Samsung готовит к выходу две модели Android-планшетов. О моделях Tab A7 Lite и Tab S7 Lite сообщает Gizmochina со ссылкой на инсайдера Эвана Бласса.Младшая модель Galaxy Tab A7 Lite получит LCD-экран диагональю 8,4 дюйма. Устройство заработает с процессором Helio P22T и 3 ГБ оперативной памяти. Tab A7 Lite достанется аккумулятор емкостью 5100 мАч и одинарная основная камера.Планшет Galaxy Tab S7 Lite окажется гораздо более крупным гаджетом — диагональ IPS-дисплея составляет 12,4 дюйма. Сообщается, что устройство представят в трех вариантах: 5G, LTE и только Wi-Fi. За производительность будет отвечать процессор Snapdragon 750G.Новые планшеты Samsung представит в начале лета 2021 года. Стоимость устройств пока не раскрывается.
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РИА Новости
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samsung, google android, гаджеты, технологии

Samsung представит новые планшеты Tab A7 Lite и Tab S7 Lite

11:16 29.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВ фирменном салоне Samsung Electronics в Москве
В фирменном салоне Samsung Electronics в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Компания Samsung готовит к выходу две модели Android-планшетов. О моделях Tab A7 Lite и Tab S7 Lite сообщает Gizmochina со ссылкой на инсайдера Эвана Бласса.
Младшая модель Galaxy Tab A7 Lite получит LCD-экран диагональю 8,4 дюйма. Устройство заработает с процессором Helio P22T и 3 ГБ оперативной памяти. Tab A7 Lite достанется аккумулятор емкостью 5100 мАч и одинарная основная камера.
Планшет Galaxy Tab S7 Lite окажется гораздо более крупным гаджетом — диагональ IPS-дисплея составляет 12,4 дюйма. Сообщается, что устройство представят в трех вариантах: 5G, LTE и только Wi-Fi. За производительность будет отвечать процессор Snapdragon 750G.
Новые планшеты Samsung представит в начале лета 2021 года. Стоимость устройств пока не раскрывается.
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