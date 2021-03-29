https://ria.ru/20210329/samsung-1603261656.html

Samsung представит новые планшеты Tab A7 Lite и Tab S7 Lite

Samsung представит новые планшеты Tab A7 Lite и Tab S7 Lite

Компания Samsung готовит к выходу две модели Android-планшетов. О моделях Tab A7 Lite и Tab S7 Lite сообщает Gizmochina со ссылкой на инсайдера Эвана Бласса. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T11:16

2021-03-29T11:16

2021-03-29T11:16

наука

samsung

google android

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Компания Samsung готовит к выходу две модели Android-планшетов. О моделях Tab A7 Lite и Tab S7 Lite сообщает Gizmochina со ссылкой на инсайдера Эвана Бласса.Младшая модель Galaxy Tab A7 Lite получит LCD-экран диагональю 8,4 дюйма. Устройство заработает с процессором Helio P22T и 3 ГБ оперативной памяти. Tab A7 Lite достанется аккумулятор емкостью 5100 мАч и одинарная основная камера.Планшет Galaxy Tab S7 Lite окажется гораздо более крупным гаджетом — диагональ IPS-дисплея составляет 12,4 дюйма. Сообщается, что устройство представят в трех вариантах: 5G, LTE и только Wi-Fi. За производительность будет отвечать процессор Snapdragon 750G.Новые планшеты Samsung представит в начале лета 2021 года. Стоимость устройств пока не раскрывается.

https://ria.ru/20210310/ipad-1600566865.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, google android, гаджеты, технологии